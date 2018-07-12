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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 16:53 12.07.2018 - 16:53

Нью-Йорк. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы растут в четверг на сигналах о том, что США и Китай открыты к возобновлению переговоров в торговой сфере.

Накануне фондовый рынок США упал, поскольку стало известно, что Вашингтон готовит новый список товаров китайского экспорта общим объемом $200 млрд, которые будут обложены повышенной пошлиной (10%).

В среду заместитель министра торговли КНР Ван Шоувэнь заявил о необходимости обсуждения проблемы в торговой сфере. "Нам нужно попытаться сесть и попытаться найти решение проблемы", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Тем временем, в команде президента США Дональда Трампа также говорят о желании возобновить переговоры с КНР на высшем уровнем, отмечают эксперты агентства.

Рынки идут вверх "в связи с надеждами на возобновление переговоров между Вашингтоном и Пекином", отмечает аналитик Think Markets Наим Аслам.

"Есть надежда, что США и Китай смогут решить проблему с помощью двустороннего соглашения. Однако пока ни одна из сторон не готова поднять белый флаг, в связи с чем, я думаю, в обозримом будущем решения ждать не стоит", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на усиление инфляции в США до 6-летнего максимума. Это может способствовать росту ожиданий, что Федрезерв поднимет ставку еще два раза в 2018 году, то есть доведет общее число повышений ставки в этом году до 4, отмечают эксперты.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне 2018 года подскочили на 2,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, годовые темпы инфляции, совпавшие с ожиданиями рынка, были самыми высокими с 2012 года.

Вместе с тем цены повысились на 0,1% по сравнению с маем, тогда как эксперты ожидали подъема на 0,2%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в июне выросли на 0,2% относительно мая и на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 0,1% и 2,3% соответственно.

Количество новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 18 тыс. и составило 214 тыс., что является минимумом с начала мая, говорится в отчете министерства труда США.

Акции Broadcom упали в цене на 16% в ходе торгов в четверг. Broadcom, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей микрочипов, объявила о приобретении разработчика программного обеспечения CA Inc. за $18,9 млрд. Компания намерена заплатить $44,5 за акцию CA, что на 20% превышает котировки на закрытие торгов в среду.

Стоимость бумаг CA взлетела на 18%.

Цена акций Freeport McMoRan Inc. увеличилась на 1,1%. Американская компания в четверг передала контроль над медно-золотым рудником Grasberg правительству Индонезии в рамках сделки на $3,85 млрд.

Капитализация Delta Air Lines выросла на 0,9%. Авиакомпания сократила чистую прибыль во втором квартале 2018 года из-за повышения цен на топливо, однако приняла решение об увеличении дивидендных выплат.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 МСК в четверг увеличился на 159,91 пункта (0,65%) и составил 24860,36 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 14,55 пункта (0,52%) - до 2788,57 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 58,7 пункта (0,76%) и составил 7775,31 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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