Нью-Йорк. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы растут во вторник благодаря сильным статданным, а также квартальным отчетам ряда крупных компаний, включая Coca-Cola Co., United Technologies Corp. (UTC) и Twitter Inc.

Продажи новых домов в США в марте 2019 года выросли на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 692 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с ноября 2017 года, сообщило министерство торговли страны.

Февральский показатель был пересмотрен в сторону понижения - до 662 тыс. с 667 тыс.

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя в марте до 650 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

В центре внимания трейдеров ситуация на нефтяном рынке. Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В свою очередь иранские власти пригрозили закрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Через этот пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

Акции Coca-Cola прибавляют в цене 2,3% в ходе торгов. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил прибыль и выручку в первом квартале 2019 года, причем оба показателя превзошли ожидания рынка, а также подтвердил годовые прогнозы.

Стоимость бумаг UTC подскочила 3,8%. Прибыль и выручка инжинирингового концерна в январе-марте выросли и оказались лучше консенсус-прогнозов. Кроме того, UTC улучшил прогнозы прибыли на текущий год.

Цена акций Twitter взлетела на 13%. Владелец одноименной сети микроблогов сообщил о росте чистой прибыли, выручки, а также ежедневно активных пользователей по итогам первого квартала 2019 года. Число "монетизируемых ежедневно активных пользователей", новый предпочтительный показатель компании вместо публиковавшегося ранее числа ежемесячно активных пользователей, увеличилось на 11% в годовом выражении, до 134 млн человек. Эксперты ожидали прироста числа пользователей до 128,4 млн человек.

Стоимость бумаг Hasbro Inc. подскочила на 15,5%. Производитель игрушек неожиданно получил прибыль в прошедшем квартале, а также зафиксировал выручку лучше прогнозов рынка.

"В целом, результаты компаний указывают на улучшение ситуации в мировой экономике и, особенно, среды для производителей дорогостоящих товаров, как потребительских, так и промышленных", - цитирует MarketWatch аналитика SIA Wealth Management Колина Сизински.

Среди других крупных компаний, отчитавшихся за первый квартал во вторник, - Procter & Gamble Co. (-2,3%), Verizon Communications Inc. (-2%), Harley-Davidson Inc. (-1,2%), Lockheed Martin (+5,8%).

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 МСК во вторник поднялся на 65,83 пункта (0,25%) и составил 26576,88 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 10,6 пункта (0,36%) - до 2918,57 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 49,16 пункта (0,61%) и составил 8064,42 пункта.

