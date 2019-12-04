Нью-Йорк. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали торги в среду повышением, несмотря на неоднозначные высказывания президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Китаем, сообщает MarketWatch.

Рынки все еще возлагают надежды на соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает заместителя председателя правления инвестиционной компании Baird Патрик Спенсер.

Накануне Трамп сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года. Однако, по словам осведомленных источников, заявление президента о том, что у него нет дедлайна для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в ноябре составил всего 67 тыс. после подъема на 121 тыс. в предшествующий месяц. Средний прогноз опрошенных The Wall Street Journal экономистов предполагал гораздо более значительное увеличение - на 150 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Аналитики ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 190 тыс. после повышения на 128 тыс. в октябре.

"Рынок труда теряет свой блеск, - отмечает Марк Занди, главный экономист Moody's Analitycs, которая помогает в составлении отчета ADP. - Рост числа рабочих мест замедляется".

Котировки акций Salesforce.com снижаются на 2,7% в начале торгов. Компания, предоставляющая облачные услуги, в третьем финансовом квартале получила чистый убыток после закрытия крупнейшей в своей истории сделки по покупке Tableau Software. Убыток Salesforce.com в августе-октябре составил $109 млн против чистой прибыли в $105 млн за сопоставимый период прошлого года. В то же время выручка компании подскочила на 33% - до рекордных $4,51 млрд, в то время как средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал $4,45 млрд.

Цена бумаг G-III Apparel Group Ltd. падает более чем на 9%. Выручка производителя одежды под марками Donna Karan, Calvin Klein и Tommy Hilfiger в минувшем квартале оказалась ниже ожиданий экспертов, также он ухудшил прогноз на весь год.

В то же время стоимость Campbell Soup Co. растет на 1,6%. Производитель продуктов питания за финквартал, завершившийся 27 октября, сократил чистую прибыль до $166 млн, или 55 центов в расчете на акцию, по сравнению со $194 млн, или 64 цента на акцию. Скорректированный показатель составил 78 центов при средних ожиданиях экспертов на уровне 71 цента. Однако выручка снизилась на 0,9%, до $2,18 млрд, и оказалась хуже оценок аналитиков в $2,19 млрд. Кроме того, компания ухудшила прогноз на весь фингод.

Бумаги Expedia Group Inc. подорожали на 4,2%. Одно из крупнейших в мире онлайн-турагентств запускает новую программу buyback, в рамках которой выкупит 20 млн собственных акций. Кроме того, было объявлено об уходе CEO и CFO, проработавших в компании чуть более двух лет.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:55 МСК выросло на 0,75% и достигло 27710,12 пункта.

Среди компаний, входящих в расчет данного индекса, наиболее существенно повышаются котировки акций Dow Inc. (на 2,1%) и Johnson & Johnson (+1,6%). Также дорожают бумаги 3M (на 1,9%), UnitedHealth (на 1,4%) и Caterpillar (на 1,3%).

Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 0,73% - до 3115,67 пункта.

Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 0,69%, составив 8579,16 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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