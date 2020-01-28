Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 16:05

Нью-Йорк. 28 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы растут в начале торгов во вторник после резкого падения накануне в связи с усилением беспокойства инвесторов в отношении распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая.

В понедельник Dow Jones и S&P 500 потеряли по 1,6%, что стало максимальным падением со 2 октября, Nasdaq рухнул на 1,9%, самыми существенными темпами с 23 августа.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

"Во вторник опасения, связанные с распространением коронавируса, начали немного утихать, и фьючерсы на фондовые индексы США указывают на то, что рынок акций откроется ростом", - отмечает аналитик XM Мариос Хаджикириакос. "Честно говоря, этот подъем выглядит недолговечным", - цитирует эксперта MarketWatch.

Эксперты отмечают растущий риск замедления темпов экономического подъема в Китае на фоне ожидаемого падения потребительских расходов из-за вспышки пневмонии. Согласно прогнозу Societe Generale SA, темпы экономического роста в КНР могут опуститься ниже психологически важной отметки в 6% в первом квартале 2020 года, если власти страны не сумеют добиться стабилизации эпидемиологической ситуации к марту.

В центре внимания трейдеров - квартальные результаты американских компаний, при том, что сезон корпоративной отчетности набирает обороты.

Акции 3M Co. теряют 4,7% в ходе торгов во вторник. Компания, выпускающая широкий круг товаров для различных отраслей, снизила чистую прибыль на 28% в четвертом квартале 2019 года, а также объявила о сокращении штата в рамках реструктуризации.

Среди других компаний, опубликовавших квартальную отчетность 28 января - United Technologies (-0,2%), Pfizer (-3,2%) и Xerox (3,2%).

Стоимость бумаг Harley-Davidson опустилась на 2,4%. Крупнейший американский производитель мотоциклов сократил прибыль и выручку в четвертом квартале, причем оба показателя оказались хуже ожиданий рынка. Продажи мотоциклов Harley-Davidson в США снизились по итогам 12-го квартала подряд - на 3,1%.

Бумаги Arconic, производителя алюминиевой продукции, подорожали на 1,6%. Компания сообщила, что ее потери в результате приостановки производства самолетов Boeing 737 MAX составят порядка $400 млн, и она рассматривает возможность сокращения рабочих мест в этом году. В то же время квартальная прибыль Arconic подскочила на 42%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:55 мск во вторник поднялся на 77,05 пункта (0,27%) и составил 28612,85 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 13,75 пункта (0,42%) - до 3257,38 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 57,89 пункта (0,63%) и составил 9197,2 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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