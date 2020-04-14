Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 16:25

Нью-Йорк. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США уверенно растут на торгах во вторник, прибавляя примерно по 3%.

Росту оптимизма на рынке способствуют надежды на скорое прохождение пика пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в США. Накануне директор Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил в эфире американского телеканала NBC News, что Штаты могут достичь пика распространения коронавируса уже в течение этой недели. Он подчеркнул, что в США удалось "стабилизировать" скорость распространения инфекции.

Инвесторы оценивают отчеты американских компаний за первый квартал на предмет воздействия коронавируса на их финансовые результаты и прогнозы. Нынешний сезон отчетности может стать важной проверкой устойчивости рынка, который резко восстановился с достигнутых 23 марта минимумов.

"Учитывая беспрецедентный характер этого кризиса, результаты могут очень существенно отличаться от прогнозов аналитиков, что повышает шансы на несколько очень волатильных недель для цен на акции", - говорит старший рыночный аналитик XM Раффи Бояджиан, которого цитирует MarketWatch.

По словам аналитиков, улучшению аппетита к акциям также способствовали статистические данные из Китая.

Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились. Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение на 14%.

Объем импорта снизился на 0,9%. Аналитики ожидали падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем экспортные цены в США снизились на 1,6% в марте по сравнению с месяцем ранее после снижения на 1,1% в феврале, показали официальные статданные. Снижение экспортных цен в марте стало самым существенным с января 2015 года. Аналитики в среднем ожидали падения показателя на 1,9%, согласно Trading Economics.

Цена акций JPMorgan Chase & Co. растет на 1,1%. Крупнейший по размеру активов банк США сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале сильнее прогнозов, но акции дорожают благодаря хорошему чистому процентному доходу.

Акции Wells Fargo & Co. повышаются на 0,95%, хотя лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года, при этом оба показателя оказались слабее прогнозов рынка на фоне негативного влияния пандемии коронавируса.

Бумаги Johnson & Johnson укрепляются примерно на 4%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья в первом квартале 2020 года получил чистую прибыль и выручку лучше ожиданий рынка и увеличил размер дивидендов, что позволило компенсировать пессимистичный годовой прогноз компании.

Акции Exxon Mobil растут на 1,7%. Американская нефтяная компания разместила облигационный заем в размере $9,5 млрд на рынке США.

Бумаги Apple прибавляют в цене 3,9%, акции Amazon дорожают на 3,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 МСК поднялся на 589,49 пункта (2,52%) - до 23980,26 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 74,22 пункта (2,69%), составив 2835,85 пункта.

Значение Nasdaq Composite выросло на 259,76 пункта (3,17%) - до 8452,18 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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