Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 16:45

Нью-Йорк. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы поднимаются в четверг: рынок взял передышку после спада, вызванного эскалацией торгового спора США и Китая.

Сигналов прогресса в переговорах Вашингтона и Пекина по-прежнему нет, пишет MarketWatch.

Замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхунь заявил, выступая перед журналистами в Пекине, что Китай выступает против торговой войны, но не боится ее. "Преднамеренное провоцирование торговых споров является откровенным экономическим терроризмом, экономическим шовинизмом, экономическим буллингом", - сказал Чжан Ханьхунь.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники в четверг, что Китай приостановил закупку соя-бобов в США.

По данным источников, китайские госкомпании не получают новых распоряжений о покупке соя-бобов в Штатах и не ожидают поступления таких распоряжений, учитывая отсутствие прогресса в переговорах с Вашингтоном.

Пекин, однако, не планирует отменять ранее сделанные заказы, отмечают источники.

Китай является крупнейшим в мире потребителем соя-бобов и главным покупателем этого вида сельхозпродукции у Штатов. Страна уже приостанавливала закупку соя-бобов в США из-за торговой войны, однако возобновила ее в конце прошлого года, пойдя на встречу Вашингтону.

Инвесторам стоит принимать во внимание тот факт, что президент США Дональд Трамп, вероятно, будет стараться завершить торговый спор с Китаем до начала избирательной кампании 2020 года.

"Трамп, скорее, предпочтет начать кампанию с некой победы в торговой сфере, чем при продолжении торговой войны с КНР", - цитирует эксперта Dow Jones.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на менее значительное, чем ожидалось, понижение оценки роста ВВП США за первый квартал 2019 года.

Министерство торговли США пересмотрело в худшую сторону оценку подъема ВВП январе-марте - до 3,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 3,2%, свидетельствуют опубликованные в четверг пересмотренные данные.

Эксперты ожидали более существенного понижения оценки роста ВВП - до 3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Другой отчет Минторга, обнародованный в четверг, указал на рост дефицита торговли товарами в США в апреле до максимального уровня с декабря. Дефицит увеличился до $72,1 млрд по сравнению с $71,9 млрд в марте на фоне ослабления экспорта.

Акции Uber Technologies Inc. прибавляют в цене менее 0,1% в ожидании публикации компанией квартальной отчетности впервые после IPO, состоявшегося ранее в этом месяце. Еще до размещения акций Uber сообщала, что, вероятно, зафиксировала убыток в размере $1 млрд в первом квартале при выручке в $3,04-3,1 млрд.

Стоимость бумаг владельца сети дисконтных магазинов Dollar General Corp. подскочила на 7,2% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности ритейлера за минувший квартал. Темпы роста сопоставимых продаж Dollar General в первом квартале составили 3,8%, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, прогнозировали их на уровне 2,8%.

Цена акций другого ритейлера - Dollar Tree Inc., также обнародовавшего сильную квартальную отчетность, выросла на 5,2%.

Стоимость бумаг Beyond Meat взлетела на 7%, впервые поднявшись выше отметки в $100, на заявлении главы McDonald's Стива Истбрука о том, что он открыт к введению продуктов с заменителями мяса из растительного сырья в меню сети ресторанов быстрого питания. По данным на 17:30 мск цена акций Beyond Meat опустилась на 2,3%, до $95,22.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:30 мск в четверг вырос на 81,04 пункта (0,32%) и составил 25207,45 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 14,75 пункта (0,53%) - до 2797,77 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 44,86 пункта (0,59%) и составил 7592,17 пункта.

пк ак ав

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