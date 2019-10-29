Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 7:12

Нью-Йорк. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, инвесторы следили за квартальной отчетностью крупных компаний и делали прогнозы на итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 29-30 октября.

По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

"Недавние слабые статданные из США могут дать Федрезерву повод снизить ставку, - полагают аналитики Barclays. - Однако некоторое смягчение глобальных рисков может привести к тому, что ЦБ сигнализирует о большей готовности принимать решение о ставке на каждом конкретном заседании".

Также рынок продолжает получать поддержку от заявлений торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о прогрессе на торговых переговорах с Китаем, сделанных в конце прошлой недели. По его словам, стороны приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Помимо этого, оптимизма инвесторам придала новость о том, что лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года. Об этом в понедельник сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

Туск добавил, что теперь "это решение будет официально утверждено по письменной процедуре", которая будет запущена в течение 24 часов. Официальное утверждение отсрочки по Brexit ожидается во вторник или среду.

Между тем в центре внимания остается сезон корпоративной отчетности. На конец прошлой недели финпоказатели за третий квартал обнародовали примерно 40% компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, при этом порядка 80% из них превысили ожидания рынка.

"Приятные сюрпризы в плане корпоративной прибыли играют на руку "быкам", - говорит председатель совета директоров аналитической компании Renaissance Macro Research Джефф Деграаф. - Возможно, планка ожиданий была довольно низкой, но для рынка важнее, окажется ли отчетность лучше или хуже прогнозов, чем будет ли она просто хорошей или плохой".

Цена бумаг телекоммуникационной компании AT&T Inc. выросла на 4,3% после того, как она отчиталась о превысившей ожидания инвесторов прибыли в третьем квартале 2019 года. Скорректированная прибыль компании в расчете на акцию в июле-сентябре составила $0,94, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,93.

Акции Spotify Technology SA подскочили на 16%. Шведский стриминговый сервис повысил чистую прибыль и выручку по итогам прошлого квартала, а также увеличил число подписчиков платных услуг сильнее ожиданий рынка.

Котировки бумаг Restaurant Brands International уменьшились на 3,8%, хотя компания, владеющая сетью ресторанов быстрого питания Burger King, в июле-сентябре увеличила прибыль до $351 млн с $240 млн за тот же период прошлого года, а ее скорректированная прибыль на акцию составила 72 цента, совпав с прогнозами рынка.

Стоимость акций сети магазинов ювелирных изделий Tiffany & Co взлетела почти на 32% после того, как французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE подтвердил интерес к приобретению компании. Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информированные источники, что LVMH предложила $120 за акцию Tiffany, оценив компанию примерно в $14,5 млрд.

Ценные бумаги Microsoft Corp. подорожали на 2,5% на сообщении, что софтверный гигант получил 10-летний контракт объемом $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США.

Рыночная стоимость производителя фитнес-браслетов Fitbit подскочила на 30% после того, как СМИ написали об интересе Google к покупке фирмы.

Капитализация ритейлера Walgreens Boots Alliance повысилась на 0,7% благодаря сильной квартальной отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average 28 октября повысился на 132,66 пункта (0,56%) и составил 27090,72 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 16,87 пункта (0,56%) - до 3039,42 пункта, что является максимальным значением за всю историю расчета индикатора.

Nasdaq Composite прибавил 82,87 пункта (1,01%) и составил 8325,99 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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