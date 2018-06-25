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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 16:06 25.06.2018 - 16:06

Нью-Йорк. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют резкое снижение в начале торгов в понедельник на фоне падения цен на нефть марки Brent и опасениях нового витка напряженности в отношениях между США и Китаем.

Как сообщалось, США могут ограничить возможности китайских фирм в плане инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином.

The Wall Street Journal написала со ссылкой источники, что Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к "важным отраслевым технологиям".

Другая инициатива администрации США предполагает введение дополнительных ограничений на экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай.

Вашингтон может объявить о новых мерах, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, уже до конца недели, пишет WSJ.

Тем временем нефть эталонной марки Brent падает на 1,3% на ожиданиях, что страны ОПЕК+ могут довольно быстро нарастить объем добычи после принятия решения об увеличении производства на 1 млн баррелей в сутки с текущего уровня.

Акции Harley-Davidson подешевели на 1% на новости, что стоимость производимых компанией мотоциклов в странах Европейского союза увеличится в среднем на $2,2 тыс. из-за пошлин, которые ЕС ввел в качестве ответной меры после действий США на рынках стали и алюминия.

Ввозные пошлины на мотоциклы Harley-Davidson для рынка ЕС увеличатся с 6% до 31%. Производитель оценивает неблагоприятный финансовый эффект от такого увеличения от $90 млн до $100 млн в год. За оставшуюся часть 2018 года ущерб составит для от $30 млн до $45 млн.

Цена бумаг американской компании Education Realty Trust, Inc. (EdR), специализирующейся на строительстве студенческих общежитий и управлении ими, увеличилась на 1,5% на новости о ее приобретении за $3,2 млрд фондом компании Greystar Real Estate Partners.

Капитализация американского оператора телестанций Gray Television подскочила на 11%. Фирма достигла соглашения о приобретении медиакомпании Raycom Media за $3,65 млрд.

Котировки бумаг General Electric опустились на 0,4%. GE сообщила о продаже подразделения по выпуску промышленных турбин фонду Advent International за $3,25 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 МСК 25 июня понизился на 177,41 пункта (0,72%) и составил 24403,48 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 19,06 пункта (0,69%) - до 2735,82 пункта.

Nasdaq Composite потерял 89,03 пункта (1,13%) и составил 7605,79 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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