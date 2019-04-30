Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 7:23

Нью-Йорк. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили с небольшим ростом торги в понедельник, при этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные значения вторую сессию подряд впервые с прошлого августа.

Как сообщалось, доходы населения США в марте 2019 года увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как расходы американцев подскочили на 0,9%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение доходов населения США в прошлом месяце на 0,4%, расходов - на 0,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy) в марте не изменился относительно предыдущего месяца и вырос на 1,6% в годовом выражении. Трейдеры ожидали увеличения этих показателей соответственно на 0,1% и 1,7%. Федеральная резервная система (ФРС) обращает особое внимание именно на этот индикатор при оценке рисков инфляции.

Также участники рынка ждут итогов заседания ФРС США, которое завершится 1 мая. По общим ожиданиям, Федрезерв не станет менять базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 2,25-2,5%. После окончания заседания состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Цена бумаг медиакомпании Walt Disney Co. снизилась на 0,4%, несмотря на успех фильма "Мстители: Финал". Как сообщалось, за первые пять дней показа картина собрала в мировом прокате рекордные $1,2 млрд, и примерно $350 млн от этой суммы пришлось на США и Канаду.

Акции Coty Inc. подешевели на 3,6% на новости, что инвесткомпания JAB Holding завершает выкуп акций в американском производителе косметики, в результате которого ее доля в компании увеличится до 60% с 40%.

Стоимость бумаг нефтедобывающей компании Occidental Petroleum снизилась на 1,9% после того, как совет директоров американской Anadarko Petroleum Corp. принял решение возобновить переговоры по ее предложению о покупке Anadarko за $57 млрд, включая долг компании.

Руководство Anadarko решило, что предложение Occidental может оказаться более выгодным, чем условия объявленного ранее слияния с Chevron.

Котировки бумаг Chevron выросли на 0,5%.

Рыночная стоимость Restaurant Brands International Inc. (RBI), владельца сети ресторанов быстрого питания Burger King, опустилась на 1,4%, так как его чистая прибыль в первом квартале оказалась ниже ожиданий рынка.

Бумаги шведского музыкального стримингового сервиса Spotify Technology SA подешевели на 0,1% на торгах в Нью-Йорке. Компания сократила убыток по итогам первого квартала 2019 года до 142 млн евро по сравнению со 169 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Индекс Dow Jones Industrial Average 29 апреля увеличился на 11,06 пункта (0,04%) и составил 26554,39 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 3,15 пункта (0,11%) - до 2943,03 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 15,46 пункта (0,19%) и составил 8161,85 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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