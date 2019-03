Нью-Йорк. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник изменились слабо и без единой динамики.

Однако в целом настроения инвесторов были скорее пессимистичными после опубликованных в конце прошлой недели данных об ухудшении ситуации в мировой экономике, сообщает MarketWatch. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать ситуацию с доходностью американских гособлигаций и следить за корпоративными новостями.

В понедельник доходность 3-месячных гособлигаций США оказалась выше доходности 10-летних бумаг впервые с 2007 года, периода перед мировым финансовым кризисом. Инверсия считается одним предвестников рецессии в экономике США и говорит о том, что инвесторы в перспективе ждут снижения процентных ставок.

Между тем новость о том, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не выявило доказательств сговора президента страны Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года, практически не оказала влияния на фондовый рынок.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс в понедельник назвал терпеливую и выжидательную позицию американского ЦБ полностью обоснованной. В силу высокой неопределенности в мире сейчас невозможно сказать, будет ли следующим шагом Федрезерва снижение или повышение ставок, отметил он.

"Если рост (экономики - ИФ) будет близок к своему потенциалу, а инфляция начнет усиливаться, то со временем может быть целесообразно некоторое дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы обеспечить долгосрочный устойчивый рост экономики" и потребительских цен, заявил Ч.Эванс. "Напротив, если активность ослабнет больше, чем ожидалось, либо если инфляция и инфляционные ожидания будут слишком низкими, то денежно-кредитная политика может сохранить текущие настройки или даже может смягчиться", - добавил он.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что американскому ЦБ в этом году нужно повышать процентные ставки "самое большее" один раз, учитывая риски для экономики, в том числе со стороны Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза).

Экономические перспективы США "довольно хорошие", говорится в тексте его выступления в Лондоне. Тем не менее, "в целом потенциальные риски очень незначительно смещаются в сторону снижения, но я подчеркиваю слово "незначительный", отметил глава ФРБ.

"Я продолжаю находиться в режиме ожидания, - сказал он. - Моя текущая точка зрения: это, самое большее, одно повышение ставок в этом году, и одно в 2020 году будет уместным, и моя позиция будет основываться на данных по мере их поступления и событиях по мере их развития".

Котировки акций Apple Inc. подешевели на 1,2% после мероприятия, на котором компания представила собственный стриминговый сервис, а также объявила о партнерстве с Goldman Sachs Group Inc. и Mastercard Inc. по кредитным картам. Цена бумаг этих представителей финансовой отрасли опустилась соответственно на 0,2% и 0,15%.

Рыночная стоимость Tesla Inc. сократилась за день на 1,6% (до $260,42) после того, как аналитики RBC Capital ухудшили целевой уровень котировок до $210 с $245.

Между тем акции Boeing подорожали на 2,3%, что способствовало повышению индекса Dow Jones. С начала текущего месяца капитализация концерна упала на 16% после отказа авиакомпаний от использования самолетов модели 737 MAX из-за аварий.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 14,51 пункта (0,06%) - до 25962,51 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 2,35 пункта (0,08%), составив 2854,88 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 5,13 пункта (0,07%) - до 7637,54 пункта.

