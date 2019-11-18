Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 16:10

Нью-Йорк. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали торги в понедельник близко к уровням на закрытие предыдущей сессии в ожидании новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем и в отсутствие значимых макроэкономических публикаций.

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе телефонной беседы в выходные обсудил с американскими коллегами - торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином - вопросы, касающиеся готовящегося соглашения, сообщило китайское министерство торговли.

"Стороны в конструктивном ключе обсудили вопросы, касающиеся первой фазы торгового соглашения и вызывавшие взаимные озабоченности. Они договорились о продолжении контактов", - говорится в сообщении.

"Оптимизм, что первая часть сделки может быть заключена, во многом объясняет рост акций США, в результате которого Dow Jones на прошлой неделе впервые поднялся выше 28 тыс. пунктов, - отмечает Джаспер Лоулер из London Capital Group. - "Конструктивные обсуждения" в телефонном разговоре между двумя сторонами в выходные дни сохраняют позитивный настрой в отношении первой фазы сделки".

Котировки акций Boeing Co. растут в начале торгов на 0,8% на новости о том, что турецкая авиакомпания SunExpress рассматривает возможность покупки дополнительно десяти самолетов 737 MAX 8 с каталожной стоимостью $8 млрд. Ранее авиаперевозчик заказал 32 таких авиалайнера.

Цена бумаг Ford Motor Co. перешла к слабому снижению, хотя ранее прибавляла около 1%. Американский автопроизводитель в выходные представил электрический кроссовер Mustang Mach-E, который может составить конкуренцию Tesla. Производство новых электромобилей будет осуществляться в Мексике. Продажи Mach-E в Европе начнутся в конце 2020 года.

Падает стоимость производителя принтеров и персональных компьютеров HP Inc. (на 1,3%). Совет директоров компании единогласно отклонил предложение о покупке со стороны Xerox Holdings Corp. Акции Xerox дешевеют на 1%.

Капитализация T-Mobile US Inc. сократилась на 0,6% после сообщения о том, что с 1 мая главным исполнительным директором телекоммуникационной компании станет Майк Сиверт, являющийся в настоящее время главным операционным директором. Он сменит на этом посту Джона Лежера, срок действия контракта которого истекает 1 мая.

Индекс Standard & Poor's 500 к 18:01 МСК уменьшился на 0,13% - до 3116,29 пункта.

Nasdaq Composite к этому времени опустился на 0,22%, составив 8522,34 пункта.

Между тем значение Dow Jones Industrial Average выросло на 0,02% и достигло 28008,64 пункта.

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