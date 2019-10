Нью-Йорк. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в четверг, инвесторы следят за началом сезона квартальной корпоративной отчетности и оценивают статданные из США.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 4 тыс., с пересмотренных 215 тыс. до 219 тыс., что стало максимумом за четыре недели.

Данные Минтруда сигнализируют о том, что ослабление активности в производственном секторе на фоне снижения мирового спроса и инвестиций могло начать негативно сказываться на состоянии рынка труда.

Позднее Институт управления поставками (ISM) обнародует сентябрьское значение индекса деловой активности в американском секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing). Ожидается, что в прошлом месяце индикатор снизился до 55 пунктов с 56,4 пункта в августе.

Накануне организация ADP Employer сообщила, что число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. Официальные статданные Минтруда будут обнародованы в пятницу, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на увеличение рабочих мест на 148 тыс.

"Дальнейшее ухудшение ситуации станет тревожным сигналом по поводу дальнейших перспектив рынка труда", - говорится в отчете аналитиков Deutsche Bank.

Тем временем глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что он испытывает опасения по поводу инфляционных ожиданий и не исключает, что американской экономике потребуется снизить основную процентную ставку еще сильнее.

Цена акций производителя электромобилей Tesla Inc. падает на 6,1% на новости, что в третьем квартале компания продала 97 тыс. автомобилей, включая 79,6 тыс. седанов модели Model 3. Эксперты ожидали продаж в районе 99 тыс.

Котировки бумаг PepsiCo растут на 2,6%. Ранее один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков отчитался о сокращении прибыли во втором финквартале и об увеличении выручки, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Акции Constellation Brands дешевеют на 5,8%. Американский производитель алкогольных напитков получил чистый убыток по итогам второго квартала 2020 финансового года из-за обесцениванием доли в канадском производителе марихуаны Canopy Growth - за минувший квартал стоимость этих активов сократилась на $484 млн.

Капитализация ритейлера товаров для дома Bed Bath and Beyond Inc. растет на 1,7%, несмотря на слабую квартальную отчетность.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:46 мск 3 октября понизился на 8,4 пункта (0,03%) и составил 26070,22 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 3,11 пункта (0,11%) - до 2890,72 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 9,24 пункта (0,12%) и составил 7794,49 пункта.

