Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 16:08

Нью-Йорк. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы не демонстрируют значительных изменений в начале торгов в понедельник, давление на рынок оказывают слабые статданные из еврозоны, которые усиливают опасения, связанные с замедлением роста мировой экономики

Как сообщалось, индекс менеджеров закупок в текущем месяце упал до 41,4 пункта с 43,5 пункта в августе, свидетельствуют данные IHS Markit. Средний прогноз респондентов Trading Economics предполагал подъем индикатора до 44 пунктов.

Значение индекса PMI для промышленного сектора Франции также оказалось слабее прогнозов. Индикатор упал до 50,3 пункта в сентябре против 51,1 пункта в августе. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 51,2 пункта.

Падение активности в промышленном секторе еврозоны стало самым существенным с октября 2012 года. Индекс PMI рухнул до 45,6 пункта в сентябре против 47,0 пункта в августе, не оправдав ожиданий аналитиков, в среднем прогнозировавших показатель на уровне 47,3 пункта.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг торгового конфликта США и Китая.

Как стало известно, в Пекине назвали "конструктивными" очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между Китаем и США на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19-20 сентября.

"В Вашингтоне 19 и 20 сентября Китай и США провели консультации на уровне заместителей министров, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических проблем, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского министерства торговли.

Стороны, отмечается в нем, также обсудили вопросы, связанные с проведением в октябре переговоров на высоком уровне, условились поддерживать контакты по "соответствующим проблемам".

Цена акций Akcea Therapeutics падает на 10% на новостях об уходе трех топ-менеджеров биофармацевтической компании.

Бумаги American Airlines дешевеют примерно на 1%, так как аналитики BofA Merrill Lynch ухудшили рекомендации по акциям авиакомпании с "покупать" до "нейтрального" уровня.

Акции Caesars Entertainment растут на 1,05% на новостях о том, что оператор отелей продаст отель и казино Rio в Лас-Вегасе компании, которую контролирует Imperial Cos, за $516,3 млн.

Акции KKR & Co укрепляются на 1,22%, поскольку аналитики BofA Merrill Lynch улучшили рекомендации по бумагам до "покупать" с "нейтрального" уровня.

Котировки акций McDermott International Inc. растут на 2,74%. На прошлой неделе бумаги компании взлетели на 27% на новости, что она рассматривает возможность продажи бизнеса Lummus Technology.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:54 МСК снизился на 20,85 пункта (0,08%) и составил 26914,22 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,31 пункта (0,01%) - до 2992,38 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,07 пункта (0,03%) и составил 8119,75 пункта.

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