Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 16:12

Нью-Йорк. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в начале торгов во вторник на фоне неопределенности в отношении перспектив торговой сделки между США и Китаем.

Участники рынка продолжают отслеживать новости, связанные с ходом торговых переговоров двух стран.

Министерство торговли Китая на выходных сообщило о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. В заявлении Минторга отмечалось, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Однако, как передал телеканал CNBC в понедельник со ссылкой на источник в правительстве, китайские чиновники настроены пессимистично в отношении перспектив заключения сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять введенные ранее пошлины.

Экономический советник Белого дома Гэри Кон сказал в интервью CNBC в понедельник вечером, что дополнительные пошлины на китайские товары, запланированные на 15 декабря, скорее всего, будут введены, если торговая сделка с Китаем не будет заключена к этому моменту.

Тем временем министерство торговли США в понедельник продлило на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

Трейдеры также ждут протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который будет опубликован в среду.

Трамп в понедельник встретился с главой ФРС США Джеромом Пауэллом и министром финансов Мнучином в Белом доме с целью обсудить экономические вопросы по запросу американского президента. Это вторая личная встреча Трампа и Пауэлла в текущем году, при этом президент регулярно критикует политику ФРС. Трамп высказался против текущего уровня процентных ставок в Штатах, считая их слишком высокими по сравнению со ставками в других развитых странах.

В заявлении ФРС говорится, что Пауэлл "не обсуждал свои ожидания касательно денежно-кредитной политики, лишь подчеркнув, что ее траектория будет полностью зависеть от поступающей информации, которая имеет отношение к прогнозу экономики".

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что число домов, строительство которых было начато в США в октябре 2019 года, увеличилось на 3,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,314 млн домов в пересчете на годовые темпы. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек в сентябре на 5,1% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,32 млн домов.

Количество выданных в октябре разрешений на строительство новых домов в США увеличилось на 5% относительно предыдущего месяца, до 1,461 млн в пересчете на годовые темпы - максимума с мая 2007 года. Аналитики ожидали сокращения на 0,4%, до 1,385 млн.

Акции Home Depot Inc., крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, подешевели на 4,7% после того, как компания зафиксировала снижение прибыли на 3% в третьем финансовом квартале и ухудшила прогноз продаж на текущий фингод.

Цена бумаг продуктового ритейлера Kohl's рухнула на 16,3%, так как компания понизила прогноз прибыли на текущий год.

Бумаги производителя медицинских товаров Medtronic Plc теряют 0,7%, несмотря на то, что прибыль компании превзошла ожидания во втором финансовом квартале и она повысила годовой прогноз прибыли.

В то же время акции Boeing Co. подорожали на 0,5% на новостях о том, что казахстанская авиакомпания Air Astana планирует приобрести 30 самолетов Boeing-737 MAX 8 для дочернего лоукостера Fly Arystan. Компании подписали соглашение о намерениях на покупку 30 самолетов, стоимость которых по каталожным ценам составляет $3,6 млрд.

Котировки акций ритейлера одежды TJX Cos., выросли более чем на 2%, после того как компания отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале. Кроме того, TJX Cos. сообщил, что приобрел 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск во вторник снизился на 15,23 пункта (0,05%) и составил 28020,99 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,63 пункта (0,02%) - до 3122,66 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 10 пунктов (0,12%) и составил 8559,93 пункта.

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