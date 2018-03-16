Фондовые индексы США слабо растут в начале торгов на статданных, корпоративных новостях
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Нью-Йорк. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы умеренно растут в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают новости из корпоративного сектора и статданные о промышленном производстве.
Как сообщалось, объем промпроизводства в США в феврале подскочил на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с октября прошлого года.
Производство в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) повысился в прошлом месяце на 1,2%, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,5%.
Использование производственных мощностей в США в феврале увеличилось до 78,1% с 77,4% в январе, показатель стал максимальным с января 2015 года.
Между тем число домов, строительство которых было начато в США в феврале, упало на 7% по сравнению с предшествующим месяцем и составило 1,236 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали в прошлом месяце сокращение показателя до 1,29 млн.
Кроме того, позднее в пятницу будет обнародован индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за март.
Эксперты предупреждают, что в пятницу на финансовых рынках США может наблюдаться повышенная волатильность, поскольку именно на этот день приходится истечение сроков фьючерсных и опционных контрактов на индексы и отдельные акции, которое происходит раз в квартал (quadruple witching).
Акции Tiffany & Co. дешевеют на 6,3%. Вторая по величине в мире сеть розничной торговли ювелирными изделиями сократила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 61%, до $61,9 млн, но повысила скорректированную прибыль на 15%, до $208 млн.
Выручка Tiffany повысилась на 8,5% - до $1,334 млрд. Показатель, не учитывающий колебания валютных курсов, вырос на 3%.
Стоимость бумаг компании Johnson & Johnson снижается на 0,3%. Фирма получила от инвестфонда Platinum Equity предложение о продаже бизнеса по производству устройств для больных диабетом LifeScan за $2,1 млрд.
Капитализация сервиса видеовещания Netflix увеличивается на 0,7% после того, как аналитики RBC Capital Markets повысили прогноз цены акции компании до $350 с $300.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск 16 марта повысился на 66,78 пункта (0,27%) и составил 24940,44 пункта.
Standard & Poor's 500 увеличился на 8,64 пункта (0,31%) - до 2755,97 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 20,77 пункта (0,28%) и составил 7502,52 пункта.
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Интерфакс