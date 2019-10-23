Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 16:08

Нью-Йорк. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы слабо повышаются в начале торгов в среду, инвесторы оценивают квартальную отчетность крупных компаний, а также продолжают следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Британская Палата общин накануне отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit. Это означает, что процесс ратификации в парламенте затянется. Поэтому не будет гарантий того, что Великобритания сможет, как это планировалось, выйти из ЕС с соглашением 31 октября 2019 года.

Председатель Евросовета Дональд Туск сказал, что будет советовать лидерам стран ЕС согласиться на просьбу Лондона перенести крайний срок для Brexit.

"Принимая во внимание решение премьера Бориса Джонсона приостановить ратификацию соглашения о выходе из ЕС, я буду рекомендовать 27 членам ЕС согласиться на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока. Это позволит избежать Brexit без какого бы то ни было соглашения", - написал он в Twitter.

Акции Caterpillar Inc., производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, дешевеют на 1,7%. Компания понизила прогноз прибыли на 2019 год, после того как ее прибыль и выручка в третьем квартале не оправдали ожиданий Уолл-стрит.

Цена бумаг Texas Instruments Inc. (TI), крупнейшего в мире производителя аналоговых интегральных микросхем, упала на 6,9%. TI, считающаяся ориентиром для отрасли, во вторник вечером опубликовала более слабый, чем ожидалось, прогноз выручки на четвертый квартал и предупредила, что торговая напряженность заставляет клиентов проявлять осторожность. Предупреждение TI спровоцировало распродажу акций полупроводниковых компаний по всему миру.

Тем не менее, отчетность американских компаний в целом оказывается лучше, чем опасались инвесторы, пишет MarketWatch. Из 98 компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчеты за третий квартал, результаты 82,7% превзошли ожидания, и только 12,2% разочаровали аналитиков, по данным Refinitiv. После закрытия рынка свои квартальные результаты, в частности, представят компании Ford, Microsoft и Tesla.

Акции Boeing дорожают на 3,7%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в третьем квартале сократил чистую прибыль вдвое, поскольку он по-прежнему не может возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Однако, как сообщается в пресс-релизе Boeing, компания провела обновления программного обеспечения и обучающих программ для 737 MAX и продолжает работать с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США и регуляторами других стран, чтобы завершить процесс сертификации и вернуть самолеты в строй.

Капитализация Blackstone Group Inc. увеличилась на 4%. Крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций увеличила чистую прибыль по итогам третьего квартала, но сократила прибыль, распределяемую между акционерами.

Котировки акций Nike Inc. опустились на 1,8%. Как стало известно накануне, главный исполнительный директор компании Марк Паркер покинет свой пост, новым CEO с января 2020 года станет 59-летний Джон Донахью, бывший глава eBay Inc., являющийся членом совета директоров Nike. Паркер останется в компании в качестве исполнительного председателя совета директоров.

Бумаги страховщика Anthem Inc. прибавляют в цене 3,2%. Компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 23%, до $1,18 млрд, или $4,55 на акцию, ее выручка выросла на 15%, до $26,44 млрд. Скорректированная прибыль составила $4,87 на акцию, говорится в пресс-релизе.

Цена бумаг Hilton Worldwide Holdings растет на 1,6%. Гостиничный оператор пересмотрел свои финансовые целевые показатели на текущий год. Доходность в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR, основной критерий рентабельности в гостиничном бизнесе), как ожидается, вырастет примерно на 1% в годовом выражении без учета влияния колебаний валютных курсов. Ранее компания прогнозировала рост показателя на 1-2%.

Рыночная стоимость Waste Management Inc. снижается на 0,1%. Крупнейшая американская компания в сфере удаления и переработки отходов сократила чистую прибыль в третьем квартале до $495 млн, или $1,16 в расчете на акцию, с $499 млн, или $1,16 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Капитализация Chipotle Mexican Grill Inc. уменьшилась на 4,5%. Чистая прибыль сети закусочных в третьем квартале составила $98,6 млн, или $3,47 в расчете на акцию, по сравнению с $38,2 млн, или $1,36 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила $3,82 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:53 мск 23 октября поднялся на 52,20 пункта (0,19%) и составил 26840,30 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 2,21 пункта (0,07%) - до 2998,20 пункта. 2,998.08 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 4,27 пункта (0,05) и составил 8108,56 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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