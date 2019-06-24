Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 8:09

Нью-Йорк. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги в пятницу на слабых статданных, однако выросли по итогам недели на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

На прошлой неделе индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 2,4%, Standard & Poor's 500 - на 2,2%, Nasdaq Composite - на 3%.

Поступающие от американского ЦБ сигналы о возможности снижения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) остаются главным фактором для фондового рынка.

В пятницу заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида заявил, что доводы в пользу более стимулирующей денежно-кредитной политики стали более существенными. "В ближайшие 6-8 недель существует особенная неопределенность в плане прогнозов", - сказал Кларида.

Как сообщалось, ФРС накануне приняла решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%. Между тем решение не было единогласным впервые за полтора года - глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, один из самых известных сторонников мягкой ДКП в Федрезерве, проголосовал за ее снижение на 0,25 процентного пункта.

"Даже если резкого снижения темпов роста экономики не случится, снижение ставки поможет ускорить возврат инфляции и инфляционных ожиданий к целевому уровню", - отметил Баллард.

Его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари, не входящий в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), и вовсе выступил за снижение ставки сразу на 0,5 п.п.

Такая позиция руководителей Федрезерва во многом обусловлена слабыми статданными по американской экономике. В частности, индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе США в июне, по предварительным данным, упал до 50,1 пункта, минимальной отметки с 2009 года, тогда как в секторе услуг индикатор снизился до 50,7 пункта, что является самым низким показателем с 2016 года.

Отмечается, что в пятницу волатильность торгов была повышенной в связи с так называемым quadruple witching - совпадением последнего дня фьючерсных и опционных контрактов на индексы и отдельные акции, которое происходит раз в квартал.

Акции разработчика корпоративного мессенджера Slack Technologies, взлетавшие на 48,5% на дебютных торгах в четверг, по итогам сессии в пятницу подешевели на 3,6%.

Цена бумаг автодилера CarMax поднялась на 3,2% на сильной квартальной отчетности. Прибыль CarMax в минувшем финансовом квартале составила $266,7 млн, или $1,59 в расчете на акцию, при выручке в $5,37 млрд. Опрошенные FactSet аналитики ожидали прибыли в расчете на акцию в размере $1,49, выручку - на уровне $5,18 млрд.

Капитализация UnitedHealth Group Inc. повысилась на 1,8% на слухах о том, что крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования купит фирму Equian LLC, предоставляющая сервисы по обработке платежей, примерно за $3,2 млрд.

Рыночная стоимость пивоваренной компании Constallation Brands упала на 1,1% после того, как компания сообщила об убытке в размере $106 млн в связи с приобретением доли в производителе марихуаны Canopy Group.

Индекс Dow Jones Industrial Average МСК 21 июня уменьшился на 34,04 пункта (0,13%) и составил 26719,13 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 3,72 пункта (0,13%) - до 2950,46 пункта.

Nasdaq Composite потерял 19,63 пункта (0,24%) и составил 8031,71 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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