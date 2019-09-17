Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 16:18

Нью-Йорк. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в начале сессии во вторник снижаются вслед за аналогичной динамикой на рынках акций Европы.

Основными темами для инвесторов по-прежнему являются события на Ближнем Востоке, торговые переговоры между США и Китаем, а также заседания центральных банков крупнейших стран мира, сообщает MarketWatch.

Двухдневная встреча руководства Федеральной резервной системы завершится в среду. Аналитики в целом ожидают понижения процентных ставок американским ЦБ на четверть процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Тем не менее, доля придерживающихся такого мнения сократилась до 65,8% по сравнению с 92,3% неделю назад, свидетельствуют данные CME Group.

В среду закончится заседание Банка Японии, по итогам которого большинство экспертов не ожидают изменения денежно-кредитной политики.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что его страна не будет вести переговоры с США, сообщило во вторник агентство Associated Press. Переговоры с США продемонстрировали бы успех политики максимального давления США на Иран, заявил он.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о вероятной встрече президента США Дональда Трампа и его иранского коллеги Хасана Рухани на Генассамблее ООН. Так, советник американского лидера Келиэнн Конуэй сказала в эфире телеканала Fox News, что встреча Трампа с Рухани по-прежнему не исключена, несмотря на инцидент с обстрелом беспилотниками нефтяных объектов в Саудовской Аравии.

Объем промышленного производства в США в августе увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила во вторник ФРС. Это максимальное повышение за последний год. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 0,2%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство сократилось на 0,1%, а не на 0,2%, как было объявлено ранее.

Лидерами снижения котировок среди компаний, акции которых входят в расчет Dow Jones Industrial Average, выступают 3M (-1,5%) и Dow Inc. (-1,8%). Кроме того, дешевеют бумаги Goldman Sachs (-1,2%), Exxon Mobil (- 0,7%) и Home Depot (-1,3%).

Стоимость Corning Inc. рухнула на 7,8%. Производитель специального стекла и оптоволокна ухудшил прогноз продаж, ссылаясь на слабый спрос.

Поставщик технологий для полупроводниковой отрасли KLA Corp. повысил размер квартальных дивидендных выплат на 13% - до $0,85 на акцию, а также утвердил программу выкупа акций компании объемом до $1 млрд в дополнение к действующей в настоящее время. Котировки акций KLA достигли рекорда по итогам торгов в понедельник и продолжают дорожать в начале сессии во вторник, прибавляя 1,6%.

Корректируется вверх стоимость бумаг авиакомпаний, сильно упавшая днем ранее на опасениях подорожания авиатоплива вслед за резким ростом цены нефти. В частности, котировки акций American Airlines повышаются на 5,1% (после падения на 7,3% в понедельник).

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск снизился на 0,25% и составлял 27009,48 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшился на 0,02% - до 2997,3 пункта.

Nasdaq Composite с открытия рынка опустился на 0,01%, составив 8152,4 пункта.

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