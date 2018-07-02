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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 15:49 02.07.2018 - 15:49

Нью-Йорк. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют снижение в начале первой сессии третьего квартала на возобновившихся опасениях по поводу мировой торговли.

Президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что угрозы наложить пошлины на импорт автомобилей являются его главным оружием в попытках добиться уступок со стороны торговых партнеров.

В интервью Fox News в воскресенье он сказал, что Евросоюз ведет себя по отношению к торговле с США "так же плохо", как Китай. Он полностью отверг предположения, что его выпады в адрес европейских союзников контрпродуктивны и что отношения с ЕС следует укреплять, чтобы совместно решить вопрос о китайской торговле.

"Европейский союз, возможно, так же плох, как и Китай, только меньше. То, что они с нами делают, просто ужасно", - отметил Д.Трамп.

В свою очередь Еврокомиссия сообщила, что штрафные пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру, которые затронут американские товары на сумму до $300 млрд.

"Новые высказывания по поводу торговых войн не дадут трейдерам забыть об этих рисках в начале торгов в понедельник", - говорит глава отдела исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер.

Акции General Motors в начале торгов дешевеют на 0,9%, Ford - на 1%.

Цена бумаг фармкомпании MiMedx рухнула на 34% на новости, что CEO и председатель совета директоров компании Паркер Петит подал в отставку, как и операционный директор Уильям Тейлор. Ранее компанию покинул финдиректор после проверки, выявившей несоответствие в финансовых показателях. Теперь MiMedx придется пересчитать прибыль и выручку за последние пять лет.

Капитализация Tesla Inc. выросла на 4,5% на новости, что компания, наконец, вышла на целевой уровень производства электромобилей Model 3 - 5 тыс. автомобилей в неделю. Изначально планировалось, что фирма достигнет такого показателя в конце 2017 года.

Также в понедельник Tesla отчиталась о производстве 40,7 тыс. машин во втором квартале, из них 18,4 тыс. Model 3, 10,9 тыс. Model S и 11,4 тыс. Model X.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 МСК 2 июля понизился на 163,86 пункта (0,68%) и составил 24107,55 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 14,84 пункта (0,55%) - до 2703,53 пункта.

Nasdaq Composite потерял 43,59 пункта (0,58%) и составил 7466,71 пункта.

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