Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 16:24

Нью-Йорк. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в пятницу после резкого роста индексов накануне на ожиданиях снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Поступающие от американского ЦБ сигналы о возможности снижения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) остаются главным фактором для фондового рынка.

В пятницу заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида заявил в интервью агентству Bloomberg, что доводы в пользу более стимулирующей денежно-кредитной политики стали более существенными.

"В ближайшие 6-8 недель существует особенная неопределенность в плане прогнозов", - сказал Кларида.

Как сообщалось, ФРС накануне приняла решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%. Между тем решение не было единогласным впервые за полтора года - глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, один из самых известных сторонников мягкой ДКП в Федрезерве, проголосовал за ее снижение на 0,25 процентного пункта.

"Даже если резкого снижения темпов роста экономики не случится, снижение ставки поможет ускорить возврат инфляции и инфляционных ожиданий к целевому уровню", - отметил Баллард.

Негативным фактором для рынка стала новость о том, что вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. Минобороны США подтвердило информацию об уничтожении беспилотника, однако заявило, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

По данным газеты The New York Times, после этого президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

Позднее Трамп заявил, что нанесение авиаудара было бы непропорциональным ответом на атаку на беспилотник, поскольку, по оценкам военного командования, удар мог бы привести к гибели порядка 150 человек.

Отмечается, что в пятницу может наблюдаться повышенная волатильность торгов в связи с так называемым quadruple witching - совпадением последнего дня фьючерсных и опционных контрактов на индексы и отдельные акции, которое происходит раз в квартал.

Акции разработчика корпоративного мессенджера Slack Technologies, взлетавшие на 48,5% на дебютных торгах в четверг, в начале сессии в пятницу дорожают на 2,7%.

Цена бумаг автодилера CarMax поднимается на 1,8% на сильной квартальной отчетности. Прибыль CarMax в минувшем финансовом квартале составила $266,7 млн, или $1,59 в расчете на акцию, при выручке в $5,37 млрд. Опрошенные FactSet аналитики ожидали прибыли в расчете на акцию в размере $1,49, выручку - на уровне $5,18 млрд.

Капитализация UnitedHealth Group Inc. снижается на 0,2% на слухах о том, что крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования купит фирму Equian LLC, предоставляющая сервисы по обработке платежей, примерно за $3,2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:53 МСК 21 июня уменьшился на 12,44 пункта (0,05%) и составил 26740,73пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 5,1 пункта (0,17%) - до 2954,19 пункта.

Nasdaq Composite потерял 28,18 пункта (0,35%) и составил 8023,16 пункта.

йй вч *

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