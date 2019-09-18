Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 15:54

Нью-Йорк. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в среду, все внимание рынка направлено на сентябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно консенсус-прогнозу участников рынка и экспертов, заседание завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%. После этого состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого будут ждать сигналов относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики в США.

"Все ждут, что Федрезерв снизит ставку, однако с учетом хорошего состояния американской экономики есть мнение, что после этого Центробанку стоит взять паузу, - сказал рыночный аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден. - Безработица в Штатах близка к минимуму за 50 лет, базовая инфляция ускоряется, и зарплаты американцев активно растут".

Тем временем в среду Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка предоставил банковской системе временные резервы в рамках операций РЕПО со сроком "овернайт" на сумму $75 млрд. Накануне он предпринял аналогичный шаг впервые за десятилетие. Данные меры обусловлены нехарактерным для середины месяца скачком процентных ставок на денежном рынке США, вызванным нехваткой ликвидности. Во вторник эффективная ставка по федеральным кредитным средствам поднималась до 2,25%, что соответствует верхней границе действующего целевого диапазона Федрезерва. В среду она достигала 2,3%, выйдя за рамки этого диапазона.

Также рынок оценивает статданные по рынку недвижимости США.

Как стало известно в среду, число домов, строительство которых было начато в США в августе, подскочило относительно предыдущего месяца на 12,3% и составило 1364 тыс. в пересчете на годовые темпы. Показатель стал рекордным с середины 2007 года, а темпы его роста - максимальными с января.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, выросло в августе на 4,4%, до 919 тыс. Темпы сооружения новых многоквартирных домов, обычно подверженные значительной волатильности, взлетели на 32,8% и составили 445 тыс.

Отчет Минторга сигнализирует о хорошем состоянии рынка жилой недвижимости в Штатах на фоне сильного рынка труда и низких ставок по ипотеке.

Цена бумаг FedEx Corp. падает на 13% после того, как одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний сократила прибыль в первом финквартале и ухудшила прогноз на весь год из-за усиления торговой напряженности в мире.

Котировки бумаг UPS Inc., главного конкурента FedEx, снижаются на 1%.

Акции дистрибьютора компьютерного оборудования CDW Corp. дорожают на 6,1% на новости, что бумаги компании могут войти в расчет индекса Standard & Poor's 500.

Рыночная стоимость производителя продуктов питания General Mills опускается на 1,5% из-за слабой квартальной отчетности.

Капитализация разработчика ПО Adobe Inc. снижается на 4,5%. Компания обнародовала квартальную отчетность после закрытия торгов во вторник и представила прогноз на текущий квартал.

Скорректированная прибыль Adobe в расчете на акцию повысилась в третьем финквартале до $2,05 с $1,73 за тот же период годом ранее, выручка увеличилась до $2,83 млрд с $2,29 млрд. Оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Вместе с тем в четвертом финквартале компания ожидает скорректированную прибыль в размере $2,25 на акцию при выручке в $2,97 млрд. Эксперты ожидают, что прибыль составит $2,3 на бумагу, выручка - $3,02 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:46 мск 18 сентября понизился на 50,15 пункта (0,18%) и составил 27063,61 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 9,41 пункта (0,31%) - до 2996,22 пункта.

Nasdaq Composite потерял 30,33 пункта (0,37%) и составил 8155,44 пункта.

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