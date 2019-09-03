Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 15:54

Нью-Йорк. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы резко снижаются в начале торгов во вторник на опасениях, что американо-китайский торговый конфликт окажется затяжным.

В понедельник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Дня труда. По итогам августа индексы снизились, завершив в "красной зоне" всего лишь второй месяц с начала года.

Как сообщалось, в воскресенье вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США на общую сумму порядка $112 млрд в год и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай, включая нефть.

Тем временем СМИ сообщают, что Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

Как сообщает агентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал членов Компартии Китая готовиться к "затяжной борьбе" с целым рядом угроз и рисков, в том числе в сфере нацбезопасности и в финансовом секторе.

Дополнительное давление на рынок оказывают новости из Великобритании, где премьер-министр Борис Джонсон угрожает объявить о проведении внеочередных выборов в том случае, если группе членов парламента удастся принять закон о недопущении выхода страны из ЕС без подписания соглашения.

"В целом, сентябрь начинается в негативном ключе, поскольку все средства инвесторов направляются в защитные активы", - говорит старший экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло.

Также рынок ждет статданных из США. В 17:00 МСК во вторник Институт управления поставками (ISM) обнародует индекс деловой активности в производственном секторе США за август, и эксперты полагают, что индикатор в прошлом месяце вырос до 51,3 пункта с 51,2 пункта в июле, когда его значение было минимальным с 2016 года.

Капитализация Boeing Inc. падает на 3,2% на сообщениях, что компания испытывает проблемы с получением разрешений мировых регуляторов на возобновление полетов самолетов 737 MAX.

Акции ритейлера одежды Levi Strauss дешевеют на 1,1% на новости, что компания выкупит около 80 розничных магазинов Levi's и Dockers в Латинской Америке у компании The Jeans Co.

Котировки бумаг Tailored Brands подскочили на 5,9% благодаря заключению партнерского соглашения с Национальной футбольной лигой (NFL). Теперь клиенты компании, специализирующейся на мужской деловой одежде, смогут выбрать подкладку для костюмов с брендом любимой команды.

Стоимость акций сервиса по доставке еды Square Inc. увеличивается на 2,7% после повышения рекомендаций по ним от аналитиков MoffettNathanson и SunTrust.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:48 МСК 3 сентября уменьшился на 254,4 пункта (0,96%) и составил 26148,88 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 16,67 пункта (0,57%) - до 2909,79 пункта.

Nasdaq Composite потерял 36,47 пункта (0,46%) и составил 7926,41 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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