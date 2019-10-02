Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 16:18

Нью-Йорк. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в среду вторую сессию подряд на фоне беспокойства инвесторов по поводу возможности рецессии в экономике.

Как сообщалось накануне, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer, опубликованного в среду, стало известно, что число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест, вместо 195 тыс., о которых сообщалось ранее.

Слабые данные вызвали опасения, что экономика США постепенно приближается к рецессии, а также усилили ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Акции Lennar Corp. дорожают на 1,8%, так как одна из ведущих строительных компаний США отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем финансовом квартале. Чистая прибыль Lennar увеличилась на 13% и составила $513,4 млн, или $1,59 на акцию, тогда как выручка выросла на 3%, до $5,9 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,32 на акцию при выручке в $5,44 млрд.

Цена бумаг канадской Stars Group взлетела на 34,1 % на фоне новостей о слиянии с британской букмекерской компанией Flutter Entertainment Plc. Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, слияние будет осуществлено путем обмена акциями. В результате на рынке появится крупнейшая в мире компания в сфере онлайн-ставок. Акционеры Flutter станут владеть 54,64% объединенной компании, акционеры Stars - 45,36%.

Между тем бумаги дискаунт-брокеров подешевели, после того как Charles Schwab Corp., крупнейший онлайн-брокер в США, принял решение отказаться от комиссий для интернет-сделок с зарегистрированными на американских биржах акциями, биржевыми фондами и опционами.

Котировки акций Schwab снизились на 1,8%. Акции конкурентов, TD Ameritrade Corp., E-Trade Financial Corp. и Interactive Brokers Group Inc., потеряли от 1,1% до 1,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 МСК в среду опустился на 315,16 пункта (1,19%) и составил 26.257,88 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 36,59 пункта (1,24%) - до 2903,66 пункта.

Nasdaq Composite потерял 100,88 пункта (1,28%) и составил 7807,80 пункта.

ва ко ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!