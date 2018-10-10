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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 16:15 10.10.2018 - 16:15

Нью-Йорк. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы падают в начале торгов в среду, инвесторы продолжают следить за ростом доходности US Treasuries и оценивать последствия такой динамики для рынков акций, пишет MarketWatch.

При этом для индекса Standard & Poor's 500 снижение может стать пятым подряд, чего не наблюдалось с ноября 2016 года, то есть за все время президентства Дональда Трампа.

Доходность 10-летних US Treasuries в среду поднялась на 1,8 базисного пункта, до 3,23%. Показатель держится на максимальном уровне с 2011 года.

Увеличение доходности приводит к росту стоимости заимствований для инвесторов и компаний, а также к пересмотру стоимости активов. Кроме того, подъем доходности облигаций, бумаг со сравнительно невысоким риском, может заставить инвесторов переключиться на них за счет продажи более рисковых акций.

Также в среду стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 0,2% по сравнению с августом и на 2,6% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,2%, второго - на 2,7%.

Без учета продуктов питания и энергоносителей индекс PPI вырос на 0,4% в помесячном и на 2,5% в годовом выражении.

"Настроение инвесторов смешанное, на него влияют подъем процентных ставок и другие трудности, - говорит старший стратег US Bank Wealth Management Терри Сендвен. - По мере повышения ставок бонды становятся все более привлекательной альтернативой акциям".

Акции сети кофеен Starbucks снижаются на 1,1% на новости, что фонд миллиардера Уильяма Экмана Pershing Square Capital Management владеет 1,1% акций компании.

Стоимость акций Snap Inc. опускается на 2,2%. Владелец соцсети SnapChat объявил о запуске собственных сериалов и документальных программ со встроенной рекламой.

Капитализация ритейлера Sears Holdings рухнула на 29% на сообщении The Wall Street Journal о том, что компания готовится к процедуре банкротства, о котором может быть объявлено уже на этой неделе.

Цена бумаг китайского производителя электромобилей NIO на торгах в Нью-Йорке увеличилась на 2,8%. Инвестиционная компания Baillie Gifford & Co., крупный акционер Tesla Inc., приобрела 11,44% акций компании.

Котировки акций McDonalds увеличились на 0,1% после того, как аналитики Guggenheim Securities дали позитивный прогноз для акций сети ресторанов быстрого питания.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск 10 октября понизился на 106,45 пункта (0,4%) и составил 26324,12 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 15,33 пункта (0,53%) - до 2865,01 пункта.

Nasdaq Composite потерял 69,84 пункта (0,9%) и составил 7668,17 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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