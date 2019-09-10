Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 15:59

Нью-Йорк. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов во вторник, инвесторы ждут итогов заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Сентябрьское заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится в четверг, и эксперты в среднем ожидают от него снижения ставки по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%.

Также ожидается, что ЕЦБ представит пакет стимулирующих мер для поддержки европейской экономики. Между тем в последние недели ряд членов руководства центробанка высказались против слишком агрессивных стимулов, в частности, против возобновления покупки активов.

По словам инвестиционного директора Invesco Гэррета Айзекса, еще совсем недавно инвесторы ждали от ЕЦБ снижения ставки на 0,2 п.п. и возобновления программы количественного смягчения.

Федеральная резервная система (ФРС) США соберется на очередное заседание на следующей неделе, и рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Тем временем опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре, и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону.

Акции американского автопроизводителя Ford Motor Co. упали на 4,2% после того, как рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании до "Ba1", что соответствует "мусорному" уровню.

Котировки бумаг Apple Inc. опускаются на 0,8% в преддверии презентации новых устройств, которая начнется вечером во вторник. Эксперты ожидают, что компания представит три новых модели iPhone и новые часы Apple Watch.

Капитализация промышленного холдинга HD Supply снижается на 5,2% после публикации отчетности за второй финквартал. Компания получила прибыль лучше прогнозов рынка, однако ее выручка не оправдала ожиданий, как и прогноз на текущий квартал.

Стоимость акций нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron увеличивается на 1,2% и 1,4% соответственно на фоне роста цен на нефть.

Рыночная стоимость Boeing увеличивается на 1,5% после того, как аналитики Morgan Stanley указали на привлекательную стоимость акций компании с учетом хорошего потенциала роста бизнеса американского производителя самолетов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:52 МСК 10 сентября понизился на 68,66 пункта (0,26%) и составил 26766,85 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 18,61 пункта (0,62%) - до 2959,82 пункта.

Nasdaq Composite потерял 75,36 пункта (0,93%) и составил 8012,08 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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