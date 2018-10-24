Фондовые индексы США снизились во вторник вслед за рынками Азии и Европы
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Нью-Йорк. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы сократили падение во вторник, но завершили сессию в минусе после того, как азиатские рынки акций не смогли продлить двухдневное ралли и рухнули по итогам сессии.
Индексы крупнейших азиатских экономик, включая Китай и Японию, во вторник упали более чем на 2%. Эксперты связывают такую динамику с сохранением геополитических рисков, включая торговый конфликт США с Китаем, напряженность вокруг Саудовской Аравии и бюджет Италии на следующий год.
Европейские индексы опустились более чем на 1%.
"Опасения в преддверии волны корпоративной отчетности, а также растущая геополитическая напряженность говорят о том, что инвесторы до сих пор не готовы вернуться к рисковым бумагам", - говорит глава отдела исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер.
Участники рынка оценивали отчетность крупных компаний, включая Caterpillar и McDonald's.
Акции Caterpillar Inc. подешевели на 7,6%, до минимума с прошлого сентября. Крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования превзошел ожидания рынка по прибыли и выручке в III квартале 2018 года, однако его прогнозы разочаровали инвесторов.
Цена бумаг McDonald's подскочила на 6,3% благодаря сильной квартальной отчетности.
Стоимость акций промышленной группы 3M упала на 4,4%. Прибыль и выручка компании в июле-сентябре оказались хуже прогнозов рынка, как и ее прогноз на 2018 год в целом.
Капитализация United Technologies повысилась на 2,9% благодаря хорошей квартальной прибыли и выручке.
Бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. подешевели на 2,2%. Фирма удивила рынки сильной отчетностью за минувший квартал, однако объявила об отзыве 238 тыс. мотоциклов из-за проблем с гидравлическим приводом сцепления.
Рыночная стоимость оператора связи Verizon Communications увеличилась на 4,1%. Оператор превзошел ожидания экспертов по прибыли и выручке в третьем квартале.
Индекс Dow Jones Industrial Average 23 октября понизился на 125,98 пункта (0,5%) и составил 25191,43 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 15,19 пункта (0,55%) - до 2740,69 пункта.
Nasdaq Composite потерял 31,09 пункта (0,42%) и составил 7437,54 пункта.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс