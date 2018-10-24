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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 8:08 24.10.2018 - 08:08

Нью-Йорк. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы сократили падение во вторник, но завершили сессию в минусе после того, как азиатские рынки акций не смогли продлить двухдневное ралли и рухнули по итогам сессии.

Индексы крупнейших азиатских экономик, включая Китай и Японию, во вторник упали более чем на 2%. Эксперты связывают такую динамику с сохранением геополитических рисков, включая торговый конфликт США с Китаем, напряженность вокруг Саудовской Аравии и бюджет Италии на следующий год.

Европейские индексы опустились более чем на 1%.

"Опасения в преддверии волны корпоративной отчетности, а также растущая геополитическая напряженность говорят о том, что инвесторы до сих пор не готовы вернуться к рисковым бумагам", - говорит глава отдела исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер.

Участники рынка оценивали отчетность крупных компаний, включая Caterpillar и McDonald's.

Акции Caterpillar Inc. подешевели на 7,6%, до минимума с прошлого сентября. Крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования превзошел ожидания рынка по прибыли и выручке в III квартале 2018 года, однако его прогнозы разочаровали инвесторов.

Цена бумаг McDonald's подскочила на 6,3% благодаря сильной квартальной отчетности.

Стоимость акций промышленной группы 3M упала на 4,4%. Прибыль и выручка компании в июле-сентябре оказались хуже прогнозов рынка, как и ее прогноз на 2018 год в целом.

Капитализация United Technologies повысилась на 2,9% благодаря хорошей квартальной прибыли и выручке.

Бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. подешевели на 2,2%. Фирма удивила рынки сильной отчетностью за минувший квартал, однако объявила об отзыве 238 тыс. мотоциклов из-за проблем с гидравлическим приводом сцепления.

Рыночная стоимость оператора связи Verizon Communications увеличилась на 4,1%. Оператор превзошел ожидания экспертов по прибыли и выручке в третьем квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average 23 октября понизился на 125,98 пункта (0,5%) и составил 25191,43 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 15,19 пункта (0,55%) - до 2740,69 пункта.

Nasdaq Composite потерял 31,09 пункта (0,42%) и составил 7437,54 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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