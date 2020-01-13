Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 6:53

Нью-Йорк. 13 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу после выхода разочаровывающих статистических данных по рынку труда США.

Число рабочих мест в экономике страны в декабре увеличилось на 145 тыс. человек, свидетельствуют данные министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тыс., сообщает MarketWatch. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 164 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре их количество выросло на 256 тыс., а не на 266 тыс., как было объявлено ранее. За октябрь-ноябрь данные о приросте количестве рабочих мест были пересмотрены с ухудшением на 14 тыс., в результате чего среднемесячный подъем за последние три месяца составил всего 184 тыс. - минимум с середины лета.

Средняя почасовая оплата труда в декабре выросла на 0,1% относительно предыдущего месяца - до $28,32, хотя аналитики прогнозировали подъем на 0,3%.

Тем временем безработица в США в декабре осталась на минимальном уровне с декабря 1969 года - 3,5%, аналитики в среднем не ожидали изменения показателя.

Трейдеры продолжают следить за событиями, касающимися конфликта Вашингтона и Тегерана и торговых отношений США и КНР.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что новые санкции в отношении Ирана окажут серьезное негативное влияние на иранскую экономику.

"Я издал указ, предполагающий введение санкций против любого физического или юридического лица, занятого в строительном, производственном, текстильном или горнодобывающем секторах иранской экономики, или любого лица, оказывающего помощь тем, кто участвует в деятельности, которая подпадает под эти санкции. Этот указ окажет серьезное влияние на экономику Ирана, позволяя вводить мощные вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов", - цитирует слова Трампа пресс-пул Белого дома.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против таких секторов иранской экономики, как строительство, обрабатывающая промышленность, текстильная отрасль и горнодобывающая, а также против крупнейших иранских производителей железа и стали.

В пресс-релизе Минфина уточнялось, что эти меры приняты в ответ на атаку Ираном баз в Ираке при помощи баллистических ракет.

Между тем на прошлой неделе стало известно, что глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер государственного совета КНР Лю Хэ посетит в понедельник Вашингтон для подписания первой фазы торгового соглашения с США.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на Минкоммерции Китая, Лю Хэ пробудет в Вашингтоне до 15 января.

Трамп, в свою очередь, отмечал, что первая фаза торгового соглашения с Китаем может быть подписана несколько позднее, чем 15 января.

Акции KB Home подешевели на 3,2% после того, как строительная компания опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал. Выручка компании выросла до $1,56 млрд с $1,35 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,61 млрд.

Цена бумаг J.C. Penney Co. снизилась на 5,6% после падения примерно на 11% днем ранее в связи с тем, что компания сообщила о снижении сопоставимых продаж за девять недель праздничного сезона на 7,5%.

Бумаги продуктового ритейлера Kohl's Corp. подорожали на 0,46%, несмотря на то, что компания зафиксировала падение сопоставимых продаж в ноябре-декабре на 0,2% и сообщила, что прибыль по итогам 2019 фингода, который завершится в феврале, как ожидается, будет находиться у нижней границы ранее объявленного диапазона.

Акции Apple Inc. прибавили 0,23%, поскольку аналитики Credit Suisse повысили прогнозную цену бумаг производителя iPhone.

Котировки акций Eli Lilly & Co. повысились на 1,5% после того, как американская компания договорилась о покупке Dermira Inc. за $1,1 млрд. Бумаги Dermira подорожали на 4,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу опустился на 133,13 пункта (0,46%) и составил 28823,77 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 9,35 пункта (0,29%) - до 3265,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 24,57 пункта (0,27%) и составил 9178,86 пункта.

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