Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 8:08

Нью-Йорк. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы, поднимавшиеся в начале сессии в пятницу, завершили торги в минусе на фоне снижения котировок бумаг высокотехнологичных компаний и производителей потребительских товаров.

Основные индексы снизились по итогам прошлой недели впервые за месяц.

В центре внимания участников рынка находились торговые переговоры между США и Китаем. Первую половину дня индексы росли на сообщениях СМИ о том, что президент США Дональд Трамп планирует освободить от действия пошлин сотни наименований товаров, включая товары для животных, праздничные украшения и так далее.

Однако затем трейдеры переключились на события подготовительного раунда американо-китайских переговоров, стартовавшего на прошлой неделе в Вашингтоне. В ходе двухдневных консультаций стороны должны были подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября.

Также в ходе визита китайские представители планировали посетить фермерские хозяйства в штате Монтана, однако этот визит был отменен, что рынок счел негативным сигналом.

Также повышенная волатильность торгов в пятницу была связана с так называемым quadruple witching - совпадением дня исполнения фьючерсных и опционных контрактов на индексы и отдельные акции, которое происходит раз в квартал.

Цена бумаг производителя микрочипов Texas Instruments уменьшилась на 1,7% на сообщении, что компания намерена повысить дивиденды на 17%.

Котировки акций Western Digital опустились на 3,1% на новости о продаже бизнеса по хранению данных IntelliFlash компании DDN.

Капитализация McDermott International Inc. взлетела на 27% на новости, что компания рассматривает возможность продажи бизнеса Lummus Technology. Стоимость подразделения, которое занимается продажей лицензий на различные технологии, может составить более $2,5 млрд.

Рыночная стоимость Apple Inc. снизилась на 1,5%, несмотря на то, что в пятницу стартовали продажи новых моделей iPhone, и эксперты отмечали высокие объемы предзаказов.

Индекс Dow Jones Industrial Average 20 сентября понизился на 159,72 пункта (0,59%) и составил 26935,07 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 14,72 пункта (0,49%) - до 2992,07 пункта.

Nasdaq Composite потерял 65,2 пункта (0,8%) и составил 8117,67 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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