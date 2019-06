Нью-Йорк. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу вслед за котировками акций компаний технологического сектора.

Негативом для рынка стала слабая отчетность чипмейкера Broadcom, заявившего о неблагоприятных последствиях торгового конфликта США и Китая для его деятельности.

Давление на рынок также оказали данные о замедлении роста промышленного производства в Китае, утвердившие инвесторов во мнении о том, что торговый спор со Штатами серьезно ослабляет экономику КНР.

Фондовые индексы США, однако, завершили ростом вторую неделю подряд: Dow Jones прибавил за неделю 0,4%, S&P 500 - 0,5%, Nasdaq Composite - 0,7%.

Акции Broadcom потеряли в цене 5,6% по итогам торгов в пятницу. Один из крупнейших мировых производителей чипов увеличил выручку во втором финансовом квартале на 10%, однако показатель не оправдал ожиданий аналитиков. Кроме того, компания понизила годовой прогноз выручки, отметив, что это связано с введением ограничений на деятельность Huawei в США.

"Важнейшим фактором для рынка в пятницу стало ухудшение прогноза выручки Broadcom", - отмечает старший портфельный управляющий Globalt Investments Том Мартин.

"Это повышает опасения, связанные с ослаблением глобального спроса. Мы знаем, что экономический подъем замедляется, однако не знаем, когда будет достигнуто дно", - цитирует эксперта MarketWatch.

По словам Мартина, у инвесторов были надежды на то, что темпы роста экономики начнут восстанавливаться во втором полугодии текущего года, однако слабый прогноз Broadcom и ряд негативных экономических индикаторов, поставили эту возможность под сомнение.

Объем промышленного производства в Китае в мае 2019 года увеличился на 5% в годовом выражении, минимальными темпами за 17 лет, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Темпы роста промпроизводства замедлились по сравнению с апрельскими 5,4%.

Розничные продажи в Китае в мае выросли на 8,6% в годовом выражении после повышения на 7,2% месяцем ранее.

В США розничные продажи в прошлом месяце повысились на 0,5% по сравнению с апрелем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали роста показателя в мае на 0,6%. Данные за апрель были пересмотрены - в позапрошлом месяце розничные продажи выросли на 0,3%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,2%.

Динамика промпроизводства в США в мае оказалась лучше прогнозов: его рост составил 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидавшемся экспертами подъеме на 0,2%.

Тем временем, предварительный индекс потребительского доверия в Штатах, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне упал до 97,9 пункта с майских 100 пунктов и оказался хуже среднего прогноза рынка на уровне 98 пунктов.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке, растущая напряженность в этом регионе приводит к оттоку средств инвесторов из рискованных активов и увеличению спроса на активы "тихой гавани", к которым относятся облигации, золото, а также ряд валют, включая японскую иену.

Стоимость бумаг Facebook увеличилась на 2,2%. По данным The Wall Street Journal, операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний поддержали новую криптовалюту, которую Facebook планирует представить на неделе и запустить в следующем году.

Цена акций Visa поднялась на 0,2%, PayPal - на 0,4%, Mastercard - опустилась на 0,4%, Uber - упала на 2,4%.

Бумаги интернет-магазина товаров для животных Chewy завершили дебютные торги скачком на 59%. Как сообщалось, Chewy и ее владелец PetSmart Inc. привлекли в общей сложности $1,02 млрд в ходе IPO, состоявшегося на прошлой неделе.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу снизился на 17,16 пункта (0,07%) и составил 26089,61 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 4,66 пункта (0,16%) - до 2886,98 пункта.

Nasdaq Composite потерял 40,47 пункта (0,52%) и составил 7796,66 пункта.

