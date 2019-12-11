Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 6:31

Нью-Йорк. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы закрылись во вторник снижением второй день подряд во вторник, участники рынка сфокусировались на сигналах Вашингтона и Пекина о ходе торговых переговоров в преддверии приближающейся даты введения нового раунда пошлин на товары из КНР.

США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента США Дональда Трампа от нового раунда пошлин.

"Если Трамп не добьется тех условий сделки, которых он хочет, то планируемые пошлины вступят в силу 15 декабря", - заявил Кадлоу.

Он отметил, что в ходе торговых переговоров с Китаем обсуждается, в том числе, отмена уже действующих пошлин.

Инвесторы также сосредоточились на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

ФРС сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам декабрьского заседания, полагает подавляющее большинство опрошенных различными СМИ экспертов.

Между тем в среду Федрезерв предоставит обновленные экономические прогнозы. Аналитики и участники рынков будут смотреть на них, а также внимательно следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла для того, чтобы почерпнуть намеки на будущую политику ЦБ.

Опубликованные во вторник статданные показали, что оценка уменьшения производительности труда в США в третьем квартале была пересмотрена в сторону понижения.

Производительность труда в США в третьем квартале 2019 года снизилась на 0,2%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Предварительные данные указывали на падение производительности труда в июле-сентябре на 0,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал сокращение показателя на 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Оценка роста стоимости рабочей силы в США в третьем квартале пересмотрена до 2,5% с предварительно объявленных 3,6%. Аналитики в среднем ожидали увеличения стоимости рабочей силы в минувшем квартале на 3,3%.

Акции NortonLifeLock подорожали на 3,5%. Разработчик антивирусного программного обеспечения McAfee LLC проявил интерес к приобретению своего конкурента наряду с другими компаниями, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Бумаги Netflix потеряли 3,1%. Аналитик Needham Лора Мартин ухудшила рекомендацию по бумагам компании, предупредив, что стриминговый сервис может лишиться 4 млн подписчиков в США в 2020 году на фоне конкуренции, пишет MarketWatch.

Котировки акций AutoZone выросли на 6,9%, поскольку результаты ритейлера автомобильных запчастей в первом финансовом квартале превзошли ожидания.

Бумаги Designer Brands упали на 16,2%, так как прибыль ритейлера аксессуаров в третьем квартале не оправдала ожиданий, и компания ухудшила прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник снизился на 27,88 пункта (0,1%) и составил 27881,72 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 3,44 пункта (0,11%) - до 3132,52 пункта.

Nasdaq Composite потерял 5,64 пункта (0,07%) и составил 8616,18 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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