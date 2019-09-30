Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 8:03

Нью-Йорк. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением, инвесторы оценивали статистические данные, а также следили за ходом торгового конфликта между США и Китаем и развитием событий в Вашингтоне.

Усилению пессимизма на рынке способствовала новость о том, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает способы ограничить приток портфельных инвестиций в Китай, что может привести к обострению противоречий между Пекином и Вашингтоном, сообщило агентство Bloomberg.

Ранее также сообщалось, что Штаты, вероятно, не будут продлевать временные послабления для американских компаний на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies Co.

Кроме того, на рынок в пятницу продолжили оказывать давление ситуация вокруг перспектив процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, комитет по разведке Палаты представителей Конгресса распространил документ от информатора, согласно которому президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом для начала процедуры импичмента.

Также инвесторы оценивали свежие статистические статданные.

Доходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 0,1% в июле, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Тем временем темпы увеличения расходов американцев замедлились до минимального за полгода значения и составили 0,1% против пересмотренных 0,5% в июле.

Аналитики в среднем оценивали повышение доходов в прошлом месяце на уровне 0,5%, расходов - на 0,3%, сообщает MarketWatch.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy) в августе не изменился в помесячном сравнении и вырос на 1,4% в годовом выражении. Аналитики ожидали подъема первого показателя на 0,1%. Федеральная резервная система таргетирует общий индекс PCE для всех товаров и услуг, но при оценке рисков инфляции обращает внимание именно на PCE Core.

Акции банка Wells Fargo подорожали на 3,77%. Как стало известно в пятницу, Чарльз Шарф, до недавнего времени возглавлявший Bank of New York Mellon, был назначен главным исполнительным директором и президентом Wells Fargo.

Цена бумаг Micron Technology Inc. упала на 11,09% после того, как производитель микросхем зафиксировал очередное снижение прибыли и дал разочаровывающий прогноз на сезон праздников.

Бумаги Pfizer Inc. выросли на 1,23%, так как фармацевтический гигант сообщил об успехе клинических испытаний препарата для лечения дерматита.

Индекс Dow Jones Industrial Average 27 сентября опустился на 70,87 пункта (0,26%) и составил 26820,25 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 15,83 пункта (0,53%) - до 2961,79 пункта.

Nasdaq Composite потерял 91,03 пункта (1,13%) и составил 7939,63 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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