Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 6:39

Нью-Йорк. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы закрыли торги в пятницу снижением из-за опасений инвесторов по поводу торгового соглашения США и Китая в связи с обострением противоречий между двумя странами на фоне ситуации в Гонконге.

Между тем за неделю и за месяц индексы продемонстрировали рост. Dow прибавил 0,6% за неделю и 3,7% за месяц, Nasdaq набрал 1,7% и 4,5% соответственно, S&P 500 - 1% и 3,4%. Рост за месяц стал для всех трех индексов самым существенным с июня, пишет MarketWatch.

В пятницу на американском фондовом рынке был сокращенный рабочий день. Днем ранее рынок был закрыт по случаю празднования Дня благодарения.

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщила телерадиокорпорация BBC.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".

Инвесторы опасаются, что усиление напряженности между Вашингтоном и Пекином может усложнить торговые переговоры и процесс заключения соглашения между сторонами, пишет CNBC.

Цена акций Tech Data Corp. подскочила на 12%, поскольку компания приняла предложение о покупке от частной инвестиционной фирмы Apollo Global Management за $145 за акцию. При этом Apollo была вынуждена повысить размер предложения в связи с тем, что на покупку компании также претендовала Berkshire Hathaway Inc., пишут западные СМИ.

Котировки бумаг Berkshire снизились 0,06%. Акции Apollo Global Management подешевели на 0,9%.

Бумаги Amazon.com потеряли в цене 0,97%, акции Walmart выросли на 0,28%, BestBuy - на 0,12%, Macy's.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 112,59 пункта (0,4%) - до 28051,41 пункта.

Standard & Poor's 500 упал за день на 12,65 пункта (0,4%), составив 3140,98 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшилось на 39,7 пункта (0,46%) - до 8665,47 пункта.

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