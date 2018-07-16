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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 15:46 16.07.2018 - 15:46

Нью-Йорк. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют незначительные колебания в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают статданные из США и ждут итогов встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встреча между В.Путиным и Д.Трампом проходит в эти минуты в Хельсинки. Личная встреча двух президентов уже завершилась, она длилась больше двух часов. Теперь начинается встреча в расширенном составе, с участием помощников и членов делегаций. После окончания состоится совместная пресс-конференция.

Перед началом встречи В.Путин заявил, что для Москвы и Вашингтона настало время обсудить как двусторонние отношения, так и острые вопросы международной повестки. Д.Трамп, в свою очередь, отметил, что у двух стран есть прекрасная возможность наладить отношения.

"Встреча Трампа с Путиным - главное событие этой недели. Заседание НАТО на прошлой неделе держало инвесторов в напряжении, и на этой ожидается повторение этого сценария", - сказал старший рыночный аналитик Think Markets Наим Аслам.

Тем временем в понедельник стало известно, что розничные продажи в США в июне увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост показателя замедлился по сравнению с 1,3% в мае и совпал с ожиданиями рынка.

Ранее сообщалось, рост ВВП Китая во втором квартале замедлился, как и ожидал рынок, до 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Три предыдущих квартала рост ВВП фиксировался на уровне 6,8%.

Акции Bank of America дорожают на 1,4%. Второй по объему активов банк США повысил чистую прибыль и незначительно сократил выручку во втором квартале 2018 года, причем оба показателя превысили ожидания рынка.

Чистая прибыль банка в апреле-июне выросла на треть и составила $6,8 млрд, или 63 цента в расчете на акцию, выручка сократилась на 1%, до $22,6 млрд с $22,8 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 57 центов на акцию при выручке $22,3 млрд.

Цена бумаг Goldman Sachs поднимается на 1% на сообщении New York Times о том, что банк планирует объявить о назначении Дэвида Соломона на пост главного исполнительного директора. В настоящее время он является президентом банка.

Это назначение не станет сюрпризом, поскольку позиция президента в Goldman Sachs считается зарезервированной за будущим CEO. Президентами работали текущий главный исполнительный директор Ллойд Бланкфейн и его предшественник Генри Полсон.

Капитализация Amazon.com Inc. растет на 0,6% в преддверии 36-часовой распродажи Prime Day.

Рыночная стоимость инвесткомпании BlackRock Inc. опустилась на 1,1%, хотя крупнейшая группа мира по объему активов под управлением повысила чистую прибыль и выручку во втором квартале сильнее ожиданий Уолл-стрит.

Компания зафиксировала во втором квартале текущего года чистый приток активов в размере $22 млрд, а стоимость активов, находящихся под управлением BlackRock, практически не изменилась с апреля по июнь и составила $6,3 трлн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:38 мск 16 июля повысился на 7,19 пункта (0,03%) и составил 25026,59 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,99 пункта (0,04%) - до 2800,32 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 7,08 пункта (0,09%) и составил 7833,06 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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