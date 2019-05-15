Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 7:50

Нью-Йорк. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили активным ростом сессию во вторник на заявлениях президента США Дональда Трампа о готовности подписать торговое соглашение с Китаем.

За день до этого основные индексы США упали рекордными темпами с начала года после того, как переговоры с КНР завершились без подписания торгового соглашения. Также Пекин объявил о повышении пошлин на американские товары в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Вместе с тем уже в понедельник Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на заседании G20 в следующем месяце. Он также отметил, что пока не принял решения о том, стоит ли поднимать пошлины на оставшиеся товары китайского экспорта.

По словам президента, "в следующие три-четыре недели" станет ясно, были ли торговые переговоры с Китаем успешными. "У меня есть ощущение, что они будут очень успешными", - добавил он.

Во вторник в соцсети Twitter Трамп написал, что США заключат соглашение с Китаем, когда настанет подходящее время, и вновь подчеркнул свои дружеские отношения с Си Цзиньпином.

Кроме того, президент указал на возможную роль Федеральной резервной системы (ФРС) в торговом конфликте.

"Китай будет вливать средства в свою систему и, скорее всего, снизит процентные ставки, как обычно, чтобы компенсировать деловые потери, которые они уже несут и будут нести, - написал Трамп. - Если Федрезерв предпримет аналогичный шаг, игра будет окончена, мы победим!".

Тем временем во вторник стало известно, что стоимость импортируемых в США товаров в апреле выросла на 0,2% по сравнению с мартом и снизилась на 0,2% в годовом выражении. Месячное падение цен без учета стоимости бензина составило 0,6% вместо ожидавшегося повышения на 0,2%.

Акции Ralph Lauren Corporation подешевели на 3,7%, несмотря на то, что американский дом моды отчитался о лучших, чем ожидалось, прибыли и выручке за первый квартал. Кроме того, компания объявила о повышении дивидендов на 10%.

Котировки бумаг ритейлера одежды Abercrombie & Fitch снизились на 0,3% на новости об отставке операционного директора Джоанны Кревуазера. После ее ухода эта должность будет упразднена.

Капитализация американского производителя сельхозтехники Deere & Co. выросла на 0,6%. В ходе предварительной сессии бумаги компании падали после того, как аналитики JPMorgan Chase понизили рекомендации по ним до "ниже уровня рынка" ввиду "резко ухудшающихся фундаментальных показателей" в сельскохозяйственном секторе США.

Стоимость акций Walt Disney Co. поднялась на 1,4% на новости, что компания получит полный операционный контроль над стриминговой платформой Hulu.

Индекс Dow Jones Industrial Average 14 мая увеличился на 207,06 пункта (0,82%) и составил 25532,05 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 22,54 пункта (0,8%) - до 2834,41 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 87,47 пункта (1,14%) и составил 7734,49 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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