Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 6:47

Нью-Йорк. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы закрыли торги в пятницу ростом примерно на 1%, при этом Dow показал лучший результат с 4 октября, поддержку индексам оказали статданные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов экспертов.

Как стало известно в пятницу, безработица в США в прошлом месяце снизилась до 3,5%, что является минимальным уровнем с декабря 1969 года, по сравнению с октябрьскими 3,6%.

Число рабочих мест в экономике США увеличилось на 266 тыс. человек, что стало максимальным повышением с января. Аналитики в среднем не ожидали изменения уровня безработицы и прогнозировали повышение числа рабочих мест на 180 тыс., сообщает MarketWatch.

Согласно пересмотренным данным, в октябре их количество выросло на 156 тыс., а не на 128 тыс., как было объявлено ранее.

Трейдеры также продолжили следить за сигналами Вашингтона и Пекина о ходе торговых переговоров.

Две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены, заявил в пятницу экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал Кадлоу в интервью телеканалу CNBC, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

На прошлой неделе Трамп заявил, что "в некоторой степени" ему нравится идея подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Позднее СМИ, однако, сообщили, что американская сторона все же рассчитывает, что соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора США и Китая будет подписано до вступления в силу очередного раунда пошлин, запланированного на 15 декабря.

Акции Apple подскочили на 1,9% и закрылись на рекордной отметке в $270,71 за бумагу.

Цена акций финансовых компаний выросла по итогам торгов. Так, акции Bank of America подорожали на 1,8%, Citigroup - на 1,5%, JPMorgan - на 1,5%.

Бумаги Chevron укрепились на 1,44%, а Exxon Mobil - на 1% на новостях о том, что страны ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти.

Котировки акций Facebook Inc. выросли на 0,85% на сообщениях СМИ о том, что компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, ведет переговоры об аренде здания на Манхэттене в рамках соглашения, которое может сделать Facebook одним из крупнейших в Нью-Йорке корпоративных арендаторов.

В то же время бумаги Uber Technologies Inc. подешевели на 2,76% после того, как компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, выпустила отчет о безопасности своих поездок в США за 2017 и 2018 годы, в котором сообщается, что в прошлом году во время поездок было зафиксировано более 3 тыс. сексуальных домогательств.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 337,27 пункта (1,22%) - до 28015,06 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 28,48 пункта (0,91%), составив 3145,91 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 85,83 пункта (1%) - до 8656,53 пункта.

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