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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 7:40 05.10.2018 - 07:40

Нью-Йорк. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок достаточно сильно снизился в четверг: для Dow Jones Industrial Average падение стало максимальным с 11 июля, а для Nasdaq Composite - с 25 июня, по данным FactSet.

Повышение доходности гособлигаций оказывает давление на рынок, поскольку оно может вызвать снижение интереса инвесторов к акциям, отмечает MarketWatch. Исключением стал банковский сектор, который обычно получает выгоду от роста процентных ставок.

В частности, акции JPMorgan Chase & Co. подорожали по итогам торгов на 0,9%, Bank of America Corp. - на 1,4%, Citigroup Inc. - на 0,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 8 тыс. - до 207 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Показатель близок к минимальному уровню за 50 лет и говорит об активном росте рынка труда. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1 тыс.

Заказы промышленных предприятий США в августе выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это стало максимальным подъемом за последние одиннадцать месяцев. Аналитики ожидали увеличения на 2,2%. Объем заказов без учета транспортного оборудования вырос на 0,1%.

Ставки 10-летних US Treasuries США в ходе торгов в среду превысили отметку в 3,2% годовых впервые с 2011 года, а в четверг достигали 3,229% годовых, к окончанию рынка скорректировавшись до 3,196% годовых. Этому способствовали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), которые рынок воспринял как сигнал о готовности к ускорению темпов повышения ставок.

В частности, председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью Financial Times, что американская экономика достигла таких темпов роста, что Федрезерву, возможно, "потребуется занять несколько ограничивающую позицию".

По его мнению, сильный рост ВВП и инфляция, достигшая таргетируемого уровня в 2%, могут привести к тому, что дальнейшее снижение и без того рекордно низкого уровня безработицы может оказать повышательное давление на потребительские цены.

Сентябрьские данные о рынке труда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тыс., а безработица опустилась с 3,9% до минимальных с 1969 года 3,8%.

Цена акций Cloudera Inc. и Hortonworks Inc. подскочили по итогам торгов на 11,5% и 11,9% соответственно. Конкуренты в сфере "больших данных" и облачных технологий объявили о слиянии, в результате которого будет создана компания стоимостью $5,2 млрд.

Капитализация Barnes & Noble Inc. взлетела почти на 22% на новости о том, что руководство крупнейшей сети книжных магазинов США рассматривает возможность продажи компании.

Бумаги Constellation Brands Inc. подорожали на 5,4%. Производитель пива улучшил прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод до $9,6-9,75 в расчете на акцию с ранее ожидавшихся $9,4-9,7 на акцию. Это решение обусловлено хорошими продажами в прошлом квартале (июнь-август), по итогам которого их прирост составил 10,1% в годовом выражении - до $2,3 млрд.

Между тем котировки бумаг Amazon.com Inc. и Facebook Inc. снизились на 2,2%, Microsoft - на 2,1%, Alphabet - на 2,9%.

Акции 21st Century Fox Inc. подешевели на 0,5%. Телекоммуникационная Comcast Corp. достигла соглашения о приобретении 39%-ной доли в британском телевизионном операторе Sky Plc у компании медиа-магната Руперта Мердока 21st Century Fox за 11,63 млрд фунтов стерлингов ($15,1 млрд). Цена бумаг Comcast поднялась менее чем на 0,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 200,91 пункта (0,75%) - до 26627,48 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 23,9 пункта (0,82%), составив 2901,61 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшилось на 145,58 пункта (1,81%) - до 7879,51 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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