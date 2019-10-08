Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 16:08

Нью-Йорк. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы опускаются примерно на 1% в начале торговой сессии во вторник, давление на рынок оказывают опасения инвесторов о том, что США и Китай не смогут добиться прорыва на грядущих торговых переговорах.

Американо-китайские переговоры возобновятся в четверг. Между тем участников рынка обеспокоили новости о введении США санкций против организаций из КНР.

Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в "черный список" за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

Под санкции, в частности, подпали крупнейшие производители систем видеонаблюдения и распознавания лиц, включая Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Megvii Technology Inc. и SenseTime Group Ltd.

Включение компании в "черный список" означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии. Ранее в этот список попал производитель телекоммуникационного оборудования и электроники Huawei Technologies, одна из крупнейших китайских компаний.

Расширение санкционного списка, по словам аналитиков, может затруднить переговоры между США и Китаем, хотя американские власти и отрицают какую-либо связь санкций с переговорами.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем, в особенности, фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В прошлом месяце агентство писало о том, что в Штатах обсуждаются возможные лимиты, однако представители американской стороны опровергли это.

Тем не менее, по данным источников, спустя всего несколько часов после того, как советник Трампа Питер Наварро назвал это сообщение "фейковой новостью", было проведено заседание, где обсуждался вопрос, каким образом, Штаты могут предотвратить дальнейшее финансирование государственными пенсионными фондами китайской экономики.

Опубликованные во вторник статданные указали на самый существенный спад цен производителей в США более чем за четыре года.

Цены производителей в США без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс core PPI) снизились на 0,3% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%, пишет агентство Bloomberg. Падение стало самым существенным с февраля 2015 года.

Котировки акций Domino's Pizza снижаются на 4,9%, поскольку прибыль сети пиццерий в третьем финансовом квартале оказалась слабее прогнозов.

Бумаги Boeing Co. дешевеют на 1,45% на новостях о том, что профсоюз, представляющий интересы пилотов американской авиакомпании Southwest Airlines Co., подал в суд на самолетостроительный концерн.

Акции Oracle снижаются на 1,3%. Компания планирует нанять 2 тыс. новых сотрудников в рамках плана расширения услуг в области облачных вычислений.

Стоимость бумаг Alibaba снижается на 2,67%. Акции других китайских компаний, торгуемые на бирже в США, также дешевеют: бумаги JD.com теряют в цене 1,8%, Baidu - 2,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск снизился на 0,91% и составлял 26238,16 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 1,03% - до 2908,43 пункта.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 0,99%, составив 7877,33 пункта.

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