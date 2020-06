Нью-Йорк. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом на фоне публикации данных, указавших на менее существенный ущерб для экономики от пандемии коронавируса, чем ожидали эксперты.

При этом индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 завершили торги на максимальных отметках с 4 марта, согласно Dow Jones Market Data.

Рынок растет в течение последних нескольких сессий, практически не реагируя на протесты в США, напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина и экономические потрясения, вызванные пандемией, пишет MarketWatch.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце сократилось на 2,76 млн, свидетельствуют данные Automatic Data Processing Inc. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали сокращение числа рабочих мест на 8,66 млн. В апреле оно уменьшилось на 19,56 млн.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в мае, которые будут опубликованы в пятницу.

Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае поднялся до 45,4 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

В апреле его значение составило 41,8 пункта, что является минимумом с апреля 2009 года.

По данным Trading Economics, аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса в мае до 44 пунктов.

"Рынок думает, что худшее позади и что в экономике произойдет разворот", - говорит рыночный стратег Informa Financial Intelligence Райан Науман.

Росту акций способствуют надежды на успешное возобновление работы компаний, при этом аналитики также говорят, что поддержку рисковым активам оказывают беспрецедентные стимулы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет MarketWatch.

Акции банков существенно подорожали в среду: цена бумаг Citigroup Inc. (SPB: C) повысилась на 4,9%, Wells Fargo & Co. - на 5,2%, Bank of America Corp. - на 4,6%.

Акции одной из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp. подскочили на 20,5% по итогам дебютных торгов.

Котировки акций Lyft Inc. выросли на 8,7%. Американский сервис заказа такси отмечает рост заказов на фоне смягчения мер, введенных в США для сдерживания распространения коронавируса.

Бумаги Zoom Video Communications Inc. подорожали 7,6%. Компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в первом квартале 2021 финансового года увеличила выручку почти в 2,7 раза и улучшила прогноз на весь год.

Акции Campbell Soup Co. снизились на 6,1%, несмотря на то, что американский производитель продуктов питания зафиксировал больший, чем ожидалось, рост чистой прибыли и выручки в третьем финансовом квартале и улучшил свой прогноз на текущий финансовый год в целом.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов повысился на 527,24 пункта (2,05%) - до 26269,89 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 42,05 пункта (1,36%) и составил 3122,87 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 74,54 пункта (0,78%) - до 9682,91 пункта.

