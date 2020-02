Нью-Йорк. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом, инвесторы оценивали меры стимулирования, принятые ЦБ Китая, и влияние действий Пекина по борьбе с последствиями коронавируса на экономику.

Индекс Nasdaq достиг нового рекордного максимума при поддержке бумаг Tesla Inc., которые в течение последних сессий демонстрируют активный подъем.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24 324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. НБК предложил рынку 380 млрд в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций, говорится в сообщении китайского ЦБ.

"Как мы видим на примере многих волатильных шоков, как только рынок стабилизируется по какой бы то ни было причине, например, после принятия центробанками мер для стабилизации экономики, у инвесторов вновь появляется уверенность, чтобы вкладываться в рисковые активы", - говорит портфельный управляющий Acadian Asset Management Клифтон Хилл, которого цитирует MarketWatch.

Котировки акций Tesla выросли на 13,7%, продолжив уверенный подъем, в том числе после улучшения рекомендаций несколькими аналитиками, сообщает MarketWatch. В понедельник капитализация производителей электромобилей взлетела на 20% и достигла рекорда.

Акции Ralph Lauren подскочили на 9,2% после того, как дом моды получил в минувшем квартале прибыль и выручку лучше консенсус-прогнозов.

Бумаги Apple подорожали на 3,3% на сообщении о том, что поставщики компании планируют полностью возобновить производство 10 февраля.

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале. Прибыль превзошла ожидания рынка, но выручка оказалась существенно хуже прогнозов. Бумаги компании подешевели на 2,5%.

Нефтяная компания ConocoPhillips сообщила о том, что ее чистая прибыль в октябре-декабре упала на 60%, при этом скорректированный показатель оказался слабее ожиданий. Цена бумаг нефтепроизводителя снизилась на 4,55%.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США заблокировала сделку по покупке Edgewell Personal Care Co. (производителя бритв Schick) конкурирующей Harry's Inc. Цена бумаг Edgewell выросла на 4,2%.

Акции eBay Inc. подскочили на 8,8% на сообщении The Wall Street Journal о том, что Intercontinental Exchange Inc. несколько раз делала компании предложение о поглощении.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник выросло на 1,44% и составляло 28807,63 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 1,5% - до 3297,59 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 2,1%, достигнув 9467,97 пункта.

