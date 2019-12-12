Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 16:20

Нью-Йорк. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы перешли к активному росту в четверг после снижения в первые минуты торгов, поддержку котировкам оказали слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон близок к заключению "большой сделки" с Пекином.

Ситуация вокруг торгового соглашения США и Китая остается в центре внимания с учетом приближающейся даты вступления в силу в Штатах нового раунда пошлин на китайские товары.

"Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Ранее советник по торговле Белого дома Питер Наварро заявил, что Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем. По словам экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, возможность введения пошлин, запланированного на 15 декабря, "остается на повестке дня".

Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн сказал на брифинге в четверг, что участники переговоров "поддерживают тесные контакты".

"Люди действительно ждут воскресенья и с нетерпением хотят узнать, введут ли США новые пошлины или нет", - сказал старший экономист Principal Global Investors Робин Андерсон, которого цитирует агентство Bloomberg.

Давление на рынок ранее в четверг оказали опубликованные статистические данные, указавшие на рост числа заявок на пособие по безработице в США до двухлетнего максимума.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 49 тыс., до 252 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с недели, завершившейся 29 сентября 2017 года. Данные за предыдущую неделю не пересматривались.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение числа заявок только на 11 тыс., до 214 тыс.

Накануне были подведены итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания, прошедшего 10-11 декабря.

Решение Комитета по открытому рынку (FOMC) американского центробанка совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Опубликованный в среду точечный график, отражающий индивидуальные ожидания членов FOMC относительно процентных ставок в будущем, указал на высокую вероятность их сохранения на текущем уровне в 2020 году - только четверо из 17 руководителей предполагают подъем ставки. В 2021 году комитет ориентируется всего на одно повышение.

В четверг состоялось заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказала, что регулятор видит сигналы стабилизации экономического подъема в еврозоне, а также сигналы усиления базовой инфляции.

Акции Delta Air Lines дорожают на 4%. Американская авиакомпания сообщила, что рассчитывает получить прибыль на акцию в диапазоне от $6,75 до $7,75 в 2020 году при росте выручки на 4-6%. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют прибыль на уровне $7,05 на акцию.

Бумаги Southwest Airlines растут на 1,9%. Компания достигла соглашения с Boeing о получении компенсации за часть финансового ущерба в связи с приостановкой полетов лайнеров 737 Max.

Цена акций Lululemon Athletica снижается на 5,5%, поскольку скорректированная прибыль ритейлера одежды в третьем квартале оказалась хуже ожиданий Уолл-стрит.

Акции Starbucks Corp. растут на 1,7%, поскольку J.P. Morgan повысил рекомендацию по бумагам сети кофеен.

Бумаги Fiat Chrysler Automobiles прибавляют в цене 2,3%. Профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) заключил с автопроизводителем новый четырехлетний трудовой договор, говорится в сообщении UAW.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:01 мск вырос на 231,74 пункта (0,83%) и составил 28143,04 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 16,87пункта (0,54%) - до 3158,5 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 71,03 пункта (0,82%) и составил 8725,09 пункта.

ор аш ав*

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