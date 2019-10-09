Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 16:03

Нью-Йорк. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы активно растут в начале торгов в среду, участники рынка ждут возобновления торговых переговоров между США и Китаем.

Оптимизм инвесторов поддерживается сообщениями СМИ о том, что Китай по-прежнему открыт для заключения промежуточного торгового соглашения с США.

Китайская делегация, направляющаяся в Вашингтон для возобновления переговоров в четверг, не ожидает заключения всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами. При этом Пекин готов принять ограниченное соглашение при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Тем временем Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Китай также готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн. Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд.

Также в среду Пекин потребовал от Вашингтона снять ограничения с 28 китайских технологических фирм, внесенных ранее на этой неделе властями США в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий.

Кроме того, инвесторы ждут публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, Федрезерв снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%. Против решения выступили трое членов руководства ЦБ - двое проголосовали за сохранение ставки на прежнем уровне, еще один - за ее снижение сразу на 0,5 п.п.

Ценные бумаги Johnson & Johnson дешевеют на 1,3% после того, как суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал компанию выплатить в качестве компенсации $8 млрд жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого ей препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства

Цена акций авиакомпании American Airlines Group растет на 2,6%. Ранее компания сообщила, что теперь ожидает возобновления полетов самолетов Boeing модели 737 MAX не ранее 16 января, более чем на месяц позже ранее объявленного срока.

Котировки бумаг Exxon Mobil увеличиваются на 1,3% на сообщениях СМИ, что крупнейшая нефтяная компания США рассматривает возможность продажи шельфовых активов в сфере нефтеразведки и добычи в Малайзии. Ожидается, что в результате продажи активов компания может привлечь от $2 млрд до $3 млрд.

Акции United States Steel Corp. дешевеют на 5,2%. Американская сталелитейная корпорация объявила о переходе на улучшенную операционную модель, которая позволит ей добиться ежегодного сокращения расходов примерно на $200 млн к 2022 году, и сообщила об уходе финансового директора Кевина Брэдли. Новым финдиректором станет Кристин Бривз, которая на текущий момент занимается вопросами организации цепи поставок.

Капитализация производителя фитнес-браслетов Fitbit увеличивается на 2,1%. Ранее компания сообщила о планах перенести производство из Китая, чтобы избежать действия американских пошлин на импорт.

Рыночная стоимость оператора связи AT&T растет на 0,2% на новости, что компания планирует продать свои активы в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах фирме Liberty Latin America за $1,95 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:54 МСК 9 октября повысился на 127,88 пункта (0,49%) и составил 26291,92 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 17,11 пункта (0,59%) - до 2910,17 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 54,14 пункта (0,69%) и составил 7877,92 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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