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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 16:30 16.10.2018 - 16:30

Нью-Йорк. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют уверенный рост на торгах во вторник.

В центре внимания рынка корпоративная отчетность, финансовые результаты по итогам минувшего квартала во вторник обнародовали также компании, как Goldman Sachs (+1,5%), Morgan Stanley (+3,9%), Johnson & Johnson (+2,8%), UnitedHealth (+3,9%) и другие.

Goldman Sachs увеличил прибыль и выручку в третьем квартале 2017 года, причем оба показателя оказались существенно лучше ожиданий рынка. Доход банка от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) уменьшился на 10%, выручка от операций с акциями выросла на 8%.

Morgan Stanley увеличил квартальные чистую прибыль и выручку, оба показателя превзошли прогнозы. Выручка банка от торговых операций в целом выросла на 7,56% - до $3,13 млрд, при этом доходы от торговли акциями повысились на 7%, облигациями - всего на 1%. Выручка от торговли сырьем также повысилась.

Стоимость бумаг Netflix, планирующей опубликовать отчетность после закрытия рынка во вторник, поднялась в ходе торгов на 1,6%.

Акций технологических компаний дорожают, восстанавливаясь после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Бумаги Apple выросли в цене на 0,3%, Amazon - на 0,8%, Facebook - на 1,6%, Alphabet - на 2,2%, Microsoft - на 1,9%.

Капитализация Adobe Inc. подскочила на 6,8% благодаря сильному прогнозу производителя программного обеспечения на 2019 год. Adobe подтвердила прогнозы прибыли и выручки на текущий год и заявила, что ожидает повышения выручки на 20% в следующем году.

Опасения трейдеров, связанные с ростом доходностей гособлигаций, торговыми спорами и сигналами ослабления экономического роста, оказали давление на фондовый рынок в целом и наиболее значительно на бумаги крупных технологических компаний, активно работающих за рубежом, пишет MarketWatch.

В центре внимания экономистов - полугодовой отчет министерства финансов США о макроэкономической и валютной политике основных торговых партнеров Вашингтона, который будет обнародован позднее во вторник. Главный вопрос, который волнует инвесторов, это то, будет ли Китай назван в отчете "валютным манипулятором".

Статданные по американской экономике, опубликованные во вторник, указали на ослабление темпов увеличения промышленного производства.

Объем промпроизводства в США в сентябре 2018 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Таким образом, подъем замедлился с 0,4% в августе. Консенсус-прогноз экспертов предполагал более значительное ослабление роста - до 0,2%, свидетельствуют данные Dow Jones.

Объем производства в перерабатывающей промышленности (на ее долю приходится 75% от общего объема промпроизводства) в сентябре вырос четвертый месяц подряд - на 0,2% (в августе - на 0,3%).

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг бюджета Италии и Brexit, оценивая риски, которые может нести в себе разрастание этих проблем.

Как сообщалось, правительство Италии в срок направило проект бюджета на 2019 год на согласование Еврокомиссии. В бюджет на следующий год заложен дефицит в размере 2,4% от ВВП, что значительно превышает ранее согласованные 0,8%. Теоретически Еврокомиссия может потребовать пересмотра проекта, который вызвал волну критики, однако ранее такая практика не применялась.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник дал понять, что ЕК не станет одобрять итальянский бюджет. Проект бюджета, полученный от Рима, идет вразрез с заявленной ранее приверженностью властей Италии сокращению дефицита бюджета, и одобрение их новых инициатив может вызвать недовольство других стран ЕС, сказал Ж.-К.Юнкер итальянским СМИ.

Тем временем, опасения, связанные с тем, что Великобритания может выйти из Евросоюза без соглашения, продолжают расти. Во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск назвал такое развитие событий "очень вероятным".

В среду в Брюсселе пройдет встреча представителей 27 стран Евросоюза, в ходе которой будет обсуждаться процесс подготовки к выходу Великобритании из ЕС.

Стоимость акций Walmart прибавляет 1,7% на торгах во вторник. Крупнейшая в мире компания розничной торговли, ухудшила прогноз прибыли на текущий финансовый год, включив в него расходы, связанные с приобретением индийской Flipkart. В то же время прогнозы ритейлера на следующий фингод оказались лучше ожиданий рынка.

Бумаги BlackRock теряют в цене 4,4%, несмотря на сильную отчетность инвесткомпании за минувший квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:30 МСК во вторник вырос на 264,57 пункта (1,05%) и составил 25515,12 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 26,54 пункта (0,97%) - до 2777,33 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 80,66 пункта (1,09%) и составил 7511,41 пункта.

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