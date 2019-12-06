Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 7:05

Нью-Йорк. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг умеренным повышением, инвесторы следили за новостями о торговых переговорах США и Китая и анализировали статданные.

Министерство торговли КНР сообщило, что торговые переговоры с США продвигаются в соответствии с намеченным курсом, несмотря на усилившуюся за последнее время напряженность в отношениях двух стран.

Команды переговорщиков от обеих стран продолжают тесное взаимодействие, заявил китайский Минторг.

"Если КНР и США достигнут соглашения по первому этапу торговой сделки, оно должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин", - цитирует Dow Jones официального представителя Минторга Китая Гао Фэна.

Агентство Bloomberg сообщило накануне со ссылкой на осведомленные источники, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

По словам источников, заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Опубликованные в четверг статданные указали на падение внешнеторгового дефицита США в октябре до минимума с марта 2018 года. Дефицит внешнеторгового баланса в позапрошлом месяце сократился на 7,6% и составил $47,2 млрд по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем в $51,1 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США в октябре до $48,5 млрд с предварительно объявленного сентябрьского уровня в $52,5 млрд.

Тем временем министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 10 тыс. - с 213 тыс. до 203 тыс. Это минимальный показатель с недели, завершившейся 12 апреля.

Акции Nike подорожали на 2,2%, поскольку аналитики Goldman Sachs повысили рекомендацию по бумагам компании.

Цена бумаг Tiffany & Co. снизилась на 0,13%. Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями в третьем финансовом квартале сократила чистую прибыль сильнее, чем ожидалось, ее выручка и сопоставимые продажи также не оправдали прогнозов.

Бумаги Blackstone Group Inc. выросли на 0,8%. Крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций рассматривает возможность сделать предложение о покупке британской iQ Student Accommodation Ltd., предоставляющей жилье для студентов, за 4 млрд фунтов стерлингов ($5,3 млрд), пишет Sky News.

Акции Dollar General укрепились на 1% после того, как американский дискаунтер повысил годовой прогноз прибыли на акцию.

Цена бумаг Kroger снизилась на 3%, поскольку прибыль сети супермаркетов в третьем квартале не оправдала ожиданий.

Акции Slack Technologies Inc. выросли более чем на 4% после того, как компания отчиталась о квартальных результатах и улучшила годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 28,01 пункта (0,1%) - до 27677,79 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 4,67 пункта (0,15%), составив 3117,43 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 4,03 пункта (0,05%) - до 8570,7 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!