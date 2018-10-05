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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 15:53 05.10.2018 - 15:53

Нью-Йорк. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные по рынку труда и внешней торговле США.

Как стало известно в пятницу, безработица в США в сентябре упала до минимальных с 1969 года 3,7% по сравнению с 3,9% в июле. Между тем число рабочих мест в экономике США увеличилось в прошлом месяце всего на 134 тыс. человек.

Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 168 тыс. и снижения безработицы до 3,8%.

Падение безработицы говорит о полной занятости и станет очередным аргументом в пользу повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС), тогда как худший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест эксперты объясняют эффектом от урагана "Флоренс".

Показатель средней почасовой оплата труда в США в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно августа и на 2,8% в годовом выражении, оба показателя совпали с ожиданиями рынка. Годовой рост зарплат лишь незначительно замедлился с августа, когда он составлял 2,9% и был рекордным с 2009 года.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в августе увеличился до максимальных с февраля $53,2 млрд с пересмотренных $50 млрд в июле.

Импорт товаров и услуг в США в августе повысился на 0,6% и составил рекордные в истории $262,67 млрд, объем экспорта с июля упал на 0,8% и составил $209,4 млрд.

Дефицит товарооборота с Китаем в позапрошлом месяце увеличился до очередного рекорда, составив $38,6 млрд против $36,8 млрд в июле. Отрицательное сальдо торгового баланса с Мексикой увеличилось с $5,5 млрд до $8,7 млрд, с ЕС - снизилось до $15,7 млрд с $17,6 млрд, дефицит баланса с Канадой уменьшился до $2,7 млрд с $3,2 млрд.

Акции ритейлера Costco Corp. дешевеют на 2,4% на данных, что компания проверяет систему внутреннего контроля отчетности.

Стоимость акций Snap Inc. поднимается на 1,1%. Владелец соцсети SnapChat установил для себя цель по рентабельности на следующий год, следует из обращения руководства компании к сотрудникам.

Капитализация нефтесервисной компании Precision Drilling уменьшается на 1,2% на новости, что компания планирует слияние с конкурирующей Trinidad Drilling, оценив компанию в $1 млрд.

Цена бумаг GE растет на 3,1%. Ранее совет директоров одобрил план денежного вознаграждения новому гендиректору компании Лоуренсу Калпу. Его зарплата будет зависеть от того, насколько вырастут акции компании за время его руководства.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск 5 октября повысился на 34,97 пункта (0,13%) и составил 26662,45 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 6,53 пункта (0,23%) - до 2908,14 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 17,55 пункта (0,22%) и составил 7897,06 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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