Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 8:02

Нью-Йорк. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили значительным снижением сессию во вторник из-за слабых статданных из США и опасений, что американо-китайский торговый конфликт окажется затяжным.

В понедельник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Дня труда. По итогам августа индексы снизились, завершив в "красной зоне" всего лишь второй месяц с начала года.

Как сообщалось, в воскресенье вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США на общую сумму порядка $112 млрд в год и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай, включая нефть. Тем временем СМИ сообщают, что Вашингтон и Пекин пока не могут согласовать условия возобновления переговоров, запланированного на сентябрь.

Как сообщает агентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал членов Компартии Китая готовиться к "затяжной борьбе" с целым рядом угроз и рисков, в том числе в сфере нацбезопасности и в финансовом секторе.

Во вторник президент США Дональд Трамп вновь призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будет куда жестче, чем предполагается сейчас.

"Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и (китайский - ИФ) бизнес, рабочие места и деньги испарятся!" - написал Трамп на странице в Twitter во вторник.

"Вероятность замедления роста спроса на топливо, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки, - говорит аналитик HI Investment & Futures Corp. Уилл Юн. - Также негативным фактором стали слабые статданные из США".

Накануне стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе понизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, являющихся границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года.

Дополнительное давление на рынок оказали новости из Великобритании, где премьер-министр и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в Палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии и перешел в ряды либерал-демократов.

В среду британский парламент рассмотрит законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС. Сторонники этого предложения предлагают добиваться переноса Brexit ещё на три месяца - до 31 января 2020 года. Джонсон в ответ на это решение парламента заявил, что если законопроект будет одобрен, он будет добиваться проведения внеочередных выборов.

Капитализация Boeing Inc. упала на 2,7% на сообщениях, что компания испытывает проблемы с получением разрешений мировых регуляторов на возобновление полетов самолетов 737 MAX.

Цена бумаг Apple Inc. опустилась на 1,5%, поскольку новые китайские пошлины затронули ее продукцию, включая часы Apple Watch.

Акции ритейлера одежды Levi Strauss подорожали на 0,4% на новости, что компания выкупит около 80 розничных магазинов Levi's и Dockers в Латинской Америке у компании The Jeans Co.

Котировки бумаг Tailored Brands снизились на 1,5%, несмотря на заключение партнерского соглашения с Национальной футбольной лигой (NFL). Теперь клиенты компании, специализирующейся на пошиве и продаже мужской деловой одежды, смогут выбрать подкладку для костюмов с брендом любимой команды.

Стоимость акций сервиса по доставке еды Square Inc. уменьшилась на 1,2%, хотя аналитики MoffettNathanson и SunTrust улучшили рекомендации по бумагам компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average 3 сентября уменьшился на 285,26 пункта (1,08%) и составил 26118,02 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 20,19 пункта (0,69%) - до 2906,27 пункта.

Nasdaq Composite потерял 88,72 пункта (1,11%) и составил 7874,16 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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