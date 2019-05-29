Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 8:10

Нью-Йорк. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением в отсутствие катализаторов роста при сохранении опасений, связанных с торговым конфликтом между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

В понедельник американские биржи не работали из-за праздника (День памяти).

Президент США Дональд Трамп, который во вторник завершил визит в Японию, заявил о "о невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях двух стран, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином.

"Я думаю, у нас будет соглашение с Японией. Также я полагаю, что когда-то в будущем мы заключим соглашение и с Китаем, - сказал Трамп. - Я не верю, что КНР сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин".

Он отметил, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти".

Статданные по экономике США, обнародованные во вторник, указали на существенный рост потребительского доверия в стране.

Индекс потребительского доверия в мае подскочил до 134,1 пункта по сравнению со 129,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это максимальное значение показателя за последние полгода. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя в текущем месяце до 130 пунктов с объявленного ранее апрельского уровня, сообщает Trading Economics.

Процессинговые компании Global Payments Inc. и Total System Services Inc. во вторник объявили о "слиянии равных" путем обмена акциями в рамках сделки объемом $21,5 млрд. По условиям сделки акционеры Total System получат по 0,8101 бумаги Global Payments за каждую обыкновенную акцию компании. Таким образом, Total System оценена в $119,86 за акцию, что представляет собой 20%-ную премию к ее стоимости на закрытие рынка 23 мая, когда появилась первая информация о переговорах между двумя компаниями.

Котировки акций Global Payments опустились во вторник на 3%, в то время как бумаги Total System Services подорожали на 4,8%.

Цена ADR китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding снизилась на 0,1%. По данным СМИ, компания рассматривает возможность привлечения $20 млрд за счет размещения акций в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке, состоявшегося в 2014 году.

Акции Fiat Chrysler Automobiles (FCA) взлетели в цене на 7,2%. В минувшие выходные стало известно, что FCA направила французской Renault предложение о слиянии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник упал на 0,9% и составил 25347,77 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,8% - до 2802,39 пункта.

Значение Nasdaq Composite понизилось на 0,4%, составив 7607,35 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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