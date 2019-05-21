Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 7:42

Нью-Йорк. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы упали в понедельник из-за ухудшения отношений между США и Китаем, причем основной удар приняли на себя акции технологических компаний.

Негативом для рынка стала информация о том, что ограничения, введенные Штатами в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei, вынудили ряд американских компаний приостановить поставки своих продуктов этой компании.

Так, стало известно, что Google приняла решение лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой операционной системы Android, в то время как американские производители микрочипов, включая Intel, Qualcomm и Broadcom, приостановили поставки полупроводников китайской компании.

Акции Intel подешевели почти на 3%, Qualcomm - на 6%, Broadcom - также на 6%. Цена бумаг Alphabet, материнской структуры Google, упала на 2,1%, Apple Inc. - на 3,1%.

Позднее во вторник министерство торговли США сообщило, что предоставит Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.

Соответствующее распоряжение должно быть официально опубликовано в США в среду.

Капитализация Tesla Inc. упала по итогам торгов на 2,7% после того, как аналитик Wedbush Дэн Айвз ухудшил свой прогноз цены акций производителя электромобилей на опасениях по поводу перспектив роста бизнеса компании.

Стоимость ценных бумаг Blue Apron Holdings Inc., службы доставки ингредиентов и рецептов, упала на 8,3%. Компания объявила о своих планах провести обратный сплит акций из расчета от 1:5 до 1:15 с целью повысить цену акций и увеличить их ликвидность.

Рыночная стоимость оператора связи Sprint подскочила на 19% на новости, что председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) США Аджит Пай намерен рекомендовать комиссии одобрить сделку по слиянию Sprint и T-Mobile US.

Стоимость бумаг T-Mobile US повысилась на 3,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 20 мая уменьшился на 84,10 пункта (0,33%) и составил 25679,9 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 19,3 пункта (0,67%) - до 2840,23 пункта.

Nasdaq Composite упал на 113,91 пункта (1,46%) и составил 7702,38 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй пк мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!