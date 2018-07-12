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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 7:25 12.07.2018 - 07:25

Нью-Йорк. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили резким падением торги в среду на сообщении, что США готовятся ввести новые пошлины на импорт товаров из Китая.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в торговой войне двух стран.

Отмечается, что ранее Пекин ответил на введение пошлин аналогичными мерами. Но так как объем поставок американских товаров в КНР меньше $200 млрд, в этот раз сделать то же самое не получится.

Ранее Д.Трамп заявлял, что в итоге он готов ввести дополнительные тарифы практически на все поставки из Китая, составляющие сейчас около $500 млрд в год, если Пекин будет отвечать на новые пошлины ответными мерами и не пойдет на уступки.

"Обычная реакция на такое развитие торговых споров заключается в падении доходности мировых бумаг, росте спроса на доллар и иену, а также коррекции рынков акций, - говорит рыночный аналитик Hantec Markets Ричард Перри. - Все это мы наблюдаем в последние часы. Интересно понаблюдать, насколько сильной будет негативная реакция, потому что с каждым разом она слабеет".

Бумаги промышленных компаний подешевели на опасениях, что Китай может сократить закупки их продукции. Котировки акций Boeing и 3M снизились на 1,9%, Caterpillar - на 3,2%.

Также в среду стало известно, что цены производителей в США выросли в июне на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,4% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 0,2% и 3,1% соответственно. Годовой рост показателя стал рекордным с 2011 года благодаря повышению стоимости услуг.

Акции медиаконгломерата 21st Century Fox Inc. подешевели на 4%. Компания повысила предложение о покупке британской Sky Plc до 14 фунтов стерлингов за акцию, что соответствует оценке британского оператора платного телевидения на уровне 24,5 млрд фунтов ($32 млрд).

Новое предложение Fox на 30,2% выше декабрьской заявки компании (10,75 фунта за акцию) и на 12% выше конкурирующего предложения американской Comcast, оценившей Sky в 12,5 фунта за акцию, или в 22 млрд фунтов.

Бумаги Comcast подорожали на 1,3%.

Цена бумаг Facebook Inc. опустилась на 0,5% на новости, что компания может быть оштрафована британским регулятором на 500 тыс. фунтов стерлингов ($660 тыс.) из-за ситуации с использованием персональных данных 87 млн клиентов соцсети компанией Cambridge Analytica.

Капитализация Apple снизилась на 1,3%. Как сообщалось, бывшему сотруднику компании Сяолану Чжану были предъявлены обвинения в краже коммерческой информации о проекте компании в сфере самоуправляемых автомобилей.

Рыночная стоимость производителя крепежного оборудования Fastenal Inc. подскочила на 10% на новости о повышении квартальных дивидендов до 40 центов с 37 центов на акцию.

Котировки акций производителя микрочипов Nvidia Corp. уменьшились на 2,3%. Ранее компания сообщила об объединении усилий с германским автоконцерном Daimler и фирмой Bosch для разработки проекта по запуску самоуправляемых такси. Ожидается, что первые тестовые заезды состоятся на дорогах штата Калифорния менее чем через год.

Цена бумаг других чипмейкеров, включая AMD, Micron и NXP Semiconductors, упала на опасениях, что торговые войны приведут к сокращению поставок различных товаров из США в Китай, включая полупроводники.

Бумаги American Airline подешевели на 8%. Авиаперевозчик ухудшил прогнозы для ряда ключевых показателей на второй квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average 11 июля понизился на 219,21 пункта (0,88%) и составил 24700,45 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 19,82 пункта (0,71%) - до 2774,02 пункта.

Nasdaq Composite потерял 42,59 пункта (0,55%) и составил 7716,61 пункта.

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