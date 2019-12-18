Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 6:36

Нью-Йорк. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на новых рекордных максимумах благодаря позитивным экономическим данным и оптимизму по поводу перемирия в торговой войне США и Китая.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Он ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозтоваров достигнут $50 млрд в год "довольно скоро".

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января.

Согласно опубликованным во вторник данным министерства торговли США, число домов, строительство которых было начато в стране в ноябре 2019 года, увеличилось на 3,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,365 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем прогнозировали рост числа новостроек в ноябре на 2,4% с объявленного ранее октябрьского уровня - до 1,345 млн домов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем количество выданных в ноябре разрешений на строительство новых домов в США увеличилось на 1,4% относительно предыдущего месяца, до 1,482 млн в пересчете на годовые темпы - максимума с мая 2007 года.

Объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,8%.

Акции Boeing Co. не изменились по итогам сессии во вторник. Авиаконцерн подтвердил в понедельник вечером, что принял решение приостановить производство самолетов 737 MAX в январе 2020 года. Днем ранее цена бумаг Boeing упала более чем на 4% на фоне сообщения The Wall Street Journal о том, что компания рассматривает возможность подобного шага.

Бумаги Southwest Airlines Co. снизились в цене на 0,3%, после того как американская авиакомпания объявила о планах отложить возобновление эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX вплоть до 13 апреля.

Котировки бумаг Eli Lilly & Co. выросли на 2%, поскольку американская фармацевтическая компания дала оптимистичный прогноз на следующий год. Скорректированная прибыль на акцию ожидается на уровне $6,70-6,80, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $6,62. Выручка, как ожидается, будет находиться в диапазоне от $23,6 млрд до $24,1 млрд при прогнозе аналитиков на уровне $23,5 млрд.

Акции Bed Bath & Beyond подскочили на 11,2%. Владелец крупнейшей в США сети розничных магазинов мебели сообщил, что шесть членов руководящего состава, включая директора по мерчандайзингу и директора по маркетингу, уйдут в отставку в преддверии объявления главным исполнительным директором Марком Триттоном нового плана развития компании.

Котировки акций производителя одежды и обуви Guess Inc. выросли на 8,3% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Cowen.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 31,27 пункта (0,11%) и составил 28267,16 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 1,07 пункта (0,03%) - до 3192,52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 9,13 пункта (0,10%) и составил 8823,36 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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