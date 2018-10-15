Фондовые индексы Японии и Китая потеряли более 1% в понедельник
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Токио. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в первый день недели возобновили падение после пятничного подъема.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific за день опустился на 1,1%.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix снизились соответственно на 1,87% и 1,59%. Негативное давление на рынок оказывает, в частности, укрепление курса иены.
Подешевели акции банков, включая Mitsubishi UFJ - на 2% и Mizuho Financial - на 1,6%.
Крупнейшая в Азии компания розничной торговли Fast Retailing, владеющая брендом Uniqlo, продемонстрировала падение котировок бумаг на 4,5%, производитель электроники Sharp - на 2,6%.
Цена акций SoftBank Group рухнула на 7,3%, поскольку слишком тесные связи телекоммуникационной компании в сфере инвестиций с Саудовской Аравией беспокоят инвесторов. В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве сотрудничавшего с The Washington Post оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов потерял 1,49%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,38%.
Бумаги Chongqing Changan Automobile подешевели на 7,7%, до минимума за шесть лет, из-за негативных прогнозов автопроизводителя.
Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга снизился на 1,9%, девелопера Country Garden Holdings - на 6,7%.
Кроме того, дешевеют акции представителей финансового сектора, включая страховщиков AIA (-0,9%) и China Life Insurance (-1,5%), а также Bank of Communications (-1,6%).
Значение южнокорейского индекса Kospi в понедельник уменьшилось на 0,77%.
Цена акций Kia Motors упала на 6,5%, поскольку аналитики ожидают, что прибыль автопроизводителя в третьем квартале окажется ниже прогноза.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,5%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,9%.
Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в понедельник снизился на 0,99%.
Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. уменьшилась на 1,5% и 0,7% соответственно.
Кроме того, опустилась цена крупнейших австралийских банков Commonwealth Bank of Australia - на 2,1%, Westpac Banking - на 1,6% и Australia & New Zealand Banking - на 1,9%.
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Интерфакс